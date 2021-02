Marzhe Ponce de León no se olvida de sus fans en San Valentín y les deja un regalo

México.- Marzhe Ponce de León una vez más demuestra su gran corazón y empatía con los que no tienen con quien pasar el 14 de febrero, la influencer no se olvido de sus seguidores y les dejó un par de "regalitos" en su cuenta de Instagram, además les deseó un excelente y les mandó besos y todo su cariño.

La mexicana desde este sábado estaba "preparando el terreno" para hoy en San Valentín y es que compartió un video en el que derrochaba sensualidad tal y como ella sabe hacerlo, pero para el día importante les dejó una fotografía más que acorde a la fecha con un body color blanco y pequeños corazones rojos, mientras sostiene una taza de lo que parece café al mismo tiempo mostrando su curvas.

"Feliz día del Amor para todos mis amigos, que les vibre muy bonito no solo hoy sino siempre... pásenlo increíble! Les mando muchos besos y todo mi cariño", fueron las palabras de Marzhe Ponce de León.

La respuesta de sus fans que desde muy temprano se dieron cuenta de la sorpresa fue más que aceptable, poco más de 7 mil Me gusta y otros tantos comentarios agradeciendo el detalle de la modelo. Muchos de ellos sin palabras que hasta eso les roba, y solo emojis logran mandar.

Por si eso fuera poco la bella mujer compartió una foto mucho más atrevida en su cuenta alternativa, todo en favor de sus seguidores quienes no la han dejado sola en ningún momento y a quienes también ha estado agradeciendo los lindos detalles que han tenido con ella al enviarle algunos regalos por esta celebración.

La también fanática de las Chivas no dejó pasar la pifia de José Juan Macías quien anotó un gol en su portería y en sus historias de Instagram compartió un meme haciendo referencia al momento que casi le costaba la derrota a los rojiblancos, si bien no perdieron dejaron un sabor amargo tras el empate y por estar abajo en el marcador en dos ocasiones.

Marzhe Ponce quien una fiel chivahermana días atrás había dejado claro que su equipo tiene todo lo necesario para estar peleando pero por las circunstancias no pueden sacar su mejor juego, aun así no deja de apoyar aunque el equipo no acompañe.