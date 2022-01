Marzhe Ponce de León se roba las miradas mientras descansa en su sofá (Foto)

México.- Que mejor manera de iniciar el fin de semana que con un buen descanso luego de muchos días de trabajo arduo, pues eso mismo hizo la influencer Marzhe Ponce de León quien luego de una semana pesada quiso sentirse algo relajada, además de ayudar a sus seguidores a tambien sentir lo mismo, es por eso que a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen para contagiar esa sensación de relajación y algo más.

A través de su cuenta que ya casi logra el medio millón de fans, Marzhe Ponce de León compartió una foto en donde se le ve sentada en su sofá, claro totalmente lista para disfrutar de la tarde pero al momento tiempo para robar algunos suspiros y es que la modelo decidió utilizar un atuendo algo llamativo en color rosa que de inmediato fue identificado por sus seguidores que sin pensarlo le dejaron su like y el comentario de que les encantó.

Aunque no todo fue miel sobre hojuelas para Marzhe Ponce de León quien reveló un gran problema de los que pocos sabían y es que siempre tiene problemas con las copa de sus prendas, por obvias razones necesita unas diferentes pero en algunas ocasiones la ropa que a ella le gusta no tienen en su talla por lo que termina usando unas más pequeñas y aunque es algo incomodo se ha acostumbrado y sus fans no es algo que le toman tanta importancia.

Así de bella descansa Marzhe Ponce de León | Foto: Instagram

"Uno aquí tratando de no enamorarse, pero así no se puede", "La perfección femenina en su máxima expresión", "Simplemente muy hermosa", fueron algunos de los comentarios que Marzhe Ponce de León recibió por su postal. Incluso la sorpresa no paró ahí ya que en su cuenta secundaria @marcelaliliana21 les compartió una foto más, aunque el contenido de esa cuenta no el pide nada a la principal pues es otra donde Marzhe Ponce de León le deja sus mejores regalos a sus seguidores más fieles, algo que siempre le agradecen.

En las últimas semanas Marzhe Ponce de León ha ido elevando poco a poco su contenido en las redes, en Instagram ha sido donde más activa se encuentra y donde más sorpresas da, aunque la libertad que tiene en Twitter tambien el ha abierto las puertas para ser un poco más vista en esa red social.