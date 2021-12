Marzhe Ponce de León tuvo un pequeño fallo con su outfit pero la sonrisa nunca la perdió

México.- Marzhe Ponce de León es una de las influencers que tiene un gran gusto por la ropa y cada que encuentra algo que le agrada no duda en usarlo y modelarlo para que todos en sus redes puedan verlo y le den su opinión, pero hace unos días tuvo un momento especial pues cuando más emocionada estaba por utilizar un atuendo maravilloso, la prenda le quedó a deber pero eso no hizo que la michoacana perdiera la sonrisa.

"Estaba tan emocionada por usar esta especie de camisa-vestido y justo en estos momentos me estoy dando cuenta que no tiene nada de forma. Parece que traigo una bata de laboratorio de la secundaria", fueron las palabras de Marzhe Ponce de León para poner un momento divertido ante su decepción. El problema que encontró es que su vestido no tiene forma que le haga justicia a su cintura y está muy recto lo que hace que se ve muy raro, eso de frente ya que de lado es totalmente un regalo de la modelo.

A pesar de eso Marzhe Ponce de León se mantuvo alegre y aunque no fue la ropa que esperaba no dudó en ponerlo en redes para alegrar el día a sus fans y como era de esperarse no la dejaron abajo y le levantaron el ánimo diciéndole que aún así se miraba muy bien y que no importa el diseño e su ropa ya que ella es sumamente hermosa que con lo que se ponga luce increíble.

Así de espectacular luce Marzhe con su atuendo | Foto: Twitter Marzhe Ponce de León

"Te ves muy hermosa y más con esa sonrisa tan bonita, saludos", "Mujer le queda perfecto, y siempre se verá hermosa con todo lo que se ponga, use y traiga puesto. Tiene una figura perfecta y una sonrisa deslumbrante", "A mi me gusta como se te ve esa bata de laboratorio Marzhe", fueron algunos de los mensajes que Marzhe Ponce de León recibió para levantarle aún más el animo.

En los últimos días Marzhe Ponce de León ha dejado sin palabras a sus fans y a quienes apenas la van conociendo, la michoacana se ha lucido con grandes atuendos con transparencias y otros más deportivos en donde deja muy poco a la imaginación y eso la ha puesto como una de las favoritas del día a día de las redes sociales, especialmente con las fotos con mucha producción que son las más solicitadas por los seguidores.