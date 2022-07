¡Más problemas! Habrían captado a un jugador de Chivas de fiesta con periodista

México.- Los últimos días para Chivas han sido de mucho movimiento y es que con la falta de gol, las complicaciones para cerrar a Ormeño y el tema de Chofis López han llenado al Rebaño de cosas pero ahora se ha revelado algo que podría ser la cereza del pastel para los malos momentos del equipo y podría tratarse de una indisciplina de un jugador que se habría ido de fiesta junto a un periodista y del que se habla hay fotos de sus excesos a las 4 de la mañana.

De acuerdo con los reportes desde Guadalajara en el programa deportivo, Duro de Marcar se dio a conocer esta nueva situación que envuelve a un refuerzo y a un periodista de quienes no se dieron nombres pero los sospechosos de parte del equipo de Chivas son pocos dado que solo dos jugadores llegaron para esta campaña, si bien no se mencionaron nombres ya los aficionados y los mismos conductores llegaron a sus conclusiones.

Según dieron a conocer un futbolista mexicano fue captado a las 4 de la mañana en una fiesta en Guadalajara junto a un periodista con el que posiblemente tenga ya mucha confianza. Estas filtraciones han levantado la polémica dado que muchos consideran que no es sano que un jugador y un reportero convivan de esa manera en la que podrían darse muchas versiones que podrían afectar tanto al gremio de la prensa como al jugador.

En el mismo programa afirmaron que hay fotos de este momento pero que por ahora no se han dado a conocer pero que no falta mucho para que esto detone y pueda resultar en un gran problema. Chivas se ha visto envuelto en una serie de escándalos similares que a la fecha ya costaron empleos a algunos jugadores y multas muy costosas a otros. Ahora solo faltaría saber si estas fotos saldrá o no a la luz lo que pondría de nuevo en el ojo del huracán al equipo de Chivas.

Chivas en lo que respecta a lo deportivo no ha tenido un buen arranque, luego de dos jornadas solo ha sumado 1 punto de los 6 posibles y no ha podido marcar un gol en 180 minutos lo que comienza a preocupar tanto a la afición como a la directiva quien no ve resultados favorables como los que se tuvieron al final de la temporada pasada.

Ahora el Rebaño se prepara para su participación en la Jornada 3 de la Liga MX cuando visite al equipo de Santos Laguna, ahí buscará tanto sus primeros 3 puntos como anotar el primer gol de la temporada.