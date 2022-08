Mathias Pogba revela que su hermano Paul hizo brujería contra Kylian Mbappé para lesionarlo

Francia.- Tal y como lo prometió, Mathias Pogba dio a conocer información de su hermano Paul Pogba en la que involucra al atacante del PSG y de la Selección de Francia, Kylian Mbappé en donde asegura que el jugador de la Juventus recurrió a la brujería para lesionar a su compañero en el equipo francés. Estas declaraciones son apenas las primeras de las que prometió para buscar un juicio de la afición para su hermano.

Fue a través de su cuenta de Twitter en donde Mathias Pogba compartió que su hermano hizo uso de la brujería para lesionar a Mbappé. Aseguró que buscó la ayuda de un morabito para que lo lesionara. Incluso dio a conocer que todo lo hace por el bien del 7 del PSG para que se aleje de su hermano y cuidarle la vida ante cualquier situación.

"Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son por tu bien, todo es cierto y comprobado, el marabú se sabe. Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti", se lee en la publicación del tambien futbolista, aunque de momento no tiene equipo para jugar.

Aunado a ello Mathias compartió otro mensaje en donde se dirige a su hermano Paul donde le anuncia que casi muere por su culpa, dejando claro que le mandó abogados para que lo intentaran callar y que nada de esto saliera a la luz, incluso que lo quiso mandar a prisión pero que con sus pruebas tiene los fundamentos para comprobar lo que se hará.

"Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché. A diferencia de ti tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras. Te lo vuelvo a decir: ¡hermano, manipular a la gente no es bueno! No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente", agregó el mayor de los Pogba.

Aún hay más revelaciones que Mathias espera hacer, sobre la agente del jugador Rafaela Pimenta y más cosas sobre su hermano con las que quiere que la afición le juzgue para saber si es digno de la admiración que hoy todos le tienen.