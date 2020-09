Mati Álvarez la mejor exponente de Exatlón al conseguir la primera medalla de la temporada 4

La cuarta temporada del exitoso programa de Exatlón inició con todo y la mexicana Mati Álvarez es la prueba de eso, pues en un competencia contrarreloj se quedó con la primera medalla de la temporada. Esto se ha hecho una costumbre de la heptatleta quien en ediciones pasadas ha sido de las mejores competidoras.

Este 10 de septiembre Mati Álvarez se entregó con todo en la competencia contrarreloj que le permitió convertirse en una de las mejores exponentes del reallity show. Desde su llegada a la tercera temporada hizo su gran aparición en las premiaciones ganado la primera medalla de la temporada. Luego supo ser la primera en todo el 2020. Y por si fuera poco nunca ha estado en riesgo de eliminación.

Para esta nueva temporada como ya una vieja conocida de las competencias fue la elegida para intentar sacar la casta por el equipo rojo, pero el mismo tiempo por su juego individual. Con un tiempo de 55 segundos cumplió con la actividad que le permitió ser la mejor.

A través de sus redes sociales compartió un mensaje de agradecimiento para todas las personas que confiaron en ella, así como también reconocer el esfuerzo de Ana Lago quien fue su rival directa en esta competencia. "Primer medallista, esperamos que sea la primera de muchas y también felicitar a las otras finalistas pero sobre todo a Ana lago porque hizo un tiempazo. ¡Venga rojas!", dijo.

La también conocida como Terminator es una reconocida hepatetla que inició su camino en los deportes en 2006 con apenas 11 años, desde muy pequeña sabía que los deportes de rendimiento físico eran lo suyo. A su edad de ya 24 años ha sido ganadora de 23 medallas de oro en distintas competencias. En 2011 se logró el 7mo lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo y unos meses después con 15 años compitió en los Juegos Panamericanos de Guadalajara.

Su llegada a Extalón fue en 2019 con el inicio de la temporada 3 del show. Este tipo de competencias le cayeron como anillo al dedo. Pues su trabajo dentro de una pista de atletismo consta de hasta 7 eventos en una sola carrera por lo que su rendimiento es brutal y más cuando se trata de juegos contra reloj. En su primera aparición se coronó como la mejor del evento consiguiendo todas las medallas posibles en Exatlón, también se ha consolidado pues nunca ha sido puesta en zona de eliminación.

Mati Álvarez completó el circuito en 55 segundos | Vía Exatlón

Ahora con una nueva experiencia en el Reallity volvió a ser la primera ganadora de la medalla de oro en apenas del inicio de la temporada 4. Se espera que vuelva a pelear por el millón de pesos como la temporada anterior.

Pero todo eso no sería posible si no hay alguien detrás para dar el apoyo, esa persona es su novia Irene Sampedro quien desde que supo que su pareja estaría compitiendo ha sido un pilar para que Mari pueda sobre salir en la competencia.

Irene Sampedro es la fiel seguidora y pareja de Mati Álvarez | Foto Instagram

Aun así han sido victimas en redes sociales de ataques de personas que no comparten su orientación sexual. Aunque para ellas no es algo que interese mucho por lo menos así lo han dejado ver al no entrar en polémica con esas personas que no comparten su forma de vivir. Aun así se mantiene felices y ambas entregan sus vidas al deporte que tanto les ha dado.