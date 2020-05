Matías Almeyda mandó a golpear a Rubens Sambueza por falta sobre Brizuela

Miami.- El exjugador de Chivas, Rodolfo Pizarro reveló en entrevista con el youtuber Zabalive que Matías Almeyda les ordenó golpear a Rubens Sambueza luego de que este lesionara a Isaac Brizuela.

Fue en el Clausura 2017, cuando en un partido de fase regular, Toluca visitó la cancha de las Chivas, y en una jugada fuerte del argentino terminó por lesionar al 'Conejito' teniendo que abandonar el campo.

Ese fue el momento que reveló Pizarro que mencionó que las palabras de su entrenador en ese entonces fueron "péguenle a Sumbueza. Acuérdense que él lesionó a Brizuela", todo vía Internet con Zabalive.

Matías Almeyda durante el partido de ida de ese partido ante Toluca | Jam Media

Aunque recibieron la orden, muchos no la acataron, por su parte Pizarro confiesa que le tiene cierto aprecio a Rubens y que lo considera uno de los mejores jugadores que han llegada a México en los últimos 20 años.

"Uno que me cae mal al jugar pero a la vez es uno de los que me gusta mucho como juega y me gusta mucho su personalidad es Rubens Sambueza. Se hace odiar por los rivales", dijo.

Sambueza para mí es uno de los mejores jugadores que ha venido en los últimos 20 años. Para mí es un jugadorazo", finalizó Rodolfo.

Ese torneo Chivas resultó el campeón, midiéndose en la final ante los Tigres, en un a tarde especial para también otro exjugador de Chivas como fue Alan Pulido. Ese título representó la estrella 12 en el escudo del Rebaño.