¡Alerta! Boselli es duda para el juego contra el América

Ciudad de México.- El conjunto de los Esmeraldas de León después de un buen arranque de torneo se han venido cayendo por lo que últimamente se han vuelto un equipo inconsistente, pues en la próxima jornada se enfrenta a un América que tiene como principal objetivo llevarse el liderato general, sin embargo, al encuentro los dirigidos por Gustavo Díaz podrían llegar con una baja muy importante.

Pues el delantero argentino, Mauro Boselli, quien es la máxima figura de los Esmeraldas de León, se mantiene como la principal duda del equipo guanajuatense para el encuentro de este sábado en el Estadio Azteca ante las Águilas del América.

Mauro Boselli, tuvo que salir de cambio durante el encuentro de Copa Mx ante el Celaya, por lo que tuvo una sobrecarga muscular que lo ha puesto en serias dudas para disputar el partido de fecha 11 ante el América, lo que sería una baja muy dura para los verdes.

Cabe destacar que desde el miércoles por la noche, el mismo entrenador de León, Gustavo Díaz, reveló que Mauro Boselli sufrió una sobrecarga muscular por lo que se le realizarían unas pruebas para determinar si está o no en condiciones de jugar ante el América.

Por el momento, la duda de que si jugará o no Mauro Boselli el día sábado aún continúa, sin embargo, todo parece apuntar que el delantero de 32 años de edad no podrá ver actividad.

¿Descartado Mauro Boselli?

"No creemos que pueda llegar, tenemos dos partidos más en la próxima semana que también son muy importantes así que si no está al cien por ciento no lo vamos arriesgar", expresó Gustavo Díaz para la cadena deportiva de ESPN.

Nuestro capitán @mauroboselli se encuentra cerca de los 200 goles anotados en toda su carrera a nivel de clubes.



Qué honor saber que un delantero de esta talla, logrará llegar a esa cifra defendiendo nuestros colores.



¡Por algo le dicen “El Matador”!



197 y contando... pic.twitter.com/EFU6w7mms4 — Club León (@clubleonfc) 7 de marzo de 2018

En el actual torneo así como en los anteriores, Mauro Boselli ha sido uno de los jugadores inamovibles en el once titular de León, ya que su olfato goleador aún sigue intacto. En lo que va de la campaña ha sido titular en 10 partidos en los cuales ha anotado cinco goles, además cabe resaltar que este juego ante el América es especial para el argentino ya que es su víctima favorita.

¡200 veces BOSELLI! Una publicación compartida por Club León (@clubleon_oficial) el Mar 7, 2018 at 7:45 PST

Desde que el delantero argentino llegó al futbol mexicano, le ha anotado un total de 10 goles al conjunto de las Águilas del América, por lo que quedar fuera de este duelo sería algo lamentable tanto para él como para su equipo.