Mauro Quiroga se disculpa con Necaxa por comentarios sobre América

Aguascalientes.- Luego del incesante coqueteo del delantero de Necaxa, Mauro Quiroga con el Club América sobre un posible traspaso la próxima temporada, el argentino salió a pedir disculpas al equipo 'hidrocálido' mediante sus redes sociales.

Fue a través de Instagram donde Quiroga colocaría un largo mensaje de perdón para el club necaxista y su afición por las palabras que había tenido de las Águilas, donde había afirmada que estaría encantado de formar parte de los 'azulcremas' en cualquier momento.

El jugador subrayó que hoy se debe 100% a que Necaxa, y que sus palabras fueron sacadas de contexto, señalando que es muy feliz con la afición de Aguascalientes y sus aficionados, además que su entrega nunca ha quedado a deber en el terreno de juego.

"Quizás alguna vez alguno pude expresarse de manera confusa, y si alguién se sientió herido les pido disculpas y dejarles bien en claro que sé donde estoy y a quién me debo hoy en día”, escribió.

Por otro lado el entrenador de Necaxa, Alfonso Sosa había mostrado su molestia por las declaraciones de su jugador, agregando que se debía guardar respeto por las instituciones para las que se trabajan tanto fuera como dentro de la cancha.

Si ahorita estás en Necaxa y otro equipo tiene interés por tus servicios, no es lo más conveniente que lo externes. A mí me gustaría dirigir a otro equipo en la Liga MX, pero ahorita estoy en Necaxa y estoy contentísimo, pero yo no voy a estar diciendo que me quiero ir de aquí", aseguró el técnico en una entrevista para TUDN.