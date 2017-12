Mayweather pudiera dar la revancha a McGregor en la UFC

Las Vegas, Estados Unidos.- La rivalidad deportiva entre Floyd Mayweather Jr., y Conor McGregor parece no acabar, por lo menos así lo ha dejado entre ver el ahora retirado boxeador estadounidense, quien reveló la posibilidad de regresar a la actividad para el próximo año en una pelea de revancha ante el irlandés solo que esta vez sería en el octágono de la UFC.

Fue a través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, en donde el ex boxeador estadounidense de 40 años de edad reveló que recibió una jugosa oferta para regresar al deporte para una pelea ante McGregor solo que ahora sería bajo las reglas de las Artes Marciales Mixtas.

"La UFC me llamó y me dijeron que volviese. Puedo hacerlo. Si quiero puedo volver haciendo UFC, puedo ir a luchar al octágono" , expresó el ex boxeador Floyd Mayweather.

El ex pugilista también dio a conocer la exorbitante cifra de la oferta que le hicieron llegar por parte de la empresa de Dana White, UFC, pues dijo que podría hacer un trato de tres a cuatro peleas en el octágono de la UFC para ganar mil millones de dólares, al mismo tiempo expresó que él no hace nada de gratis. "No hago nada gratis. Me quedo con las ganancias y soy mi propio jefe", dijo el "Money".

Si bien la propuesta suena interesante, el talento de Floyd Mayweather es innegable, será difícil que algún día suba a la jaula ya que las Artes Marciales Mixtas son totalmente diferente al boxeo, en cuanto a movimientos, reglas, etc.

Para pelear en el octágono de la UFC, "Money" necesitaría entrenar a todo vapor en lucha a nivel de lona, el manejo de la defensa en cuanto al ataque con las patadas y derribes, algo complicado para que Mayweather incorpore esas técnicas que dicho sea de paso son difíciles de aprender en un corto plazo.

Asimismo hay que tener en cuenta que con un solo golpe podría cambiar el rumbo de combate, pues de conectar un golpe sólido podría noquear a cualquier rival, sin embargo, en las Artes Marciales Mixtas y con la experiencia que tiene el irlandés Conor McGregor, sería complicado que eso sucediera.

El pasado 26 de agosto Floyd Mayweather enfrentó al irlandés Conor McGregor, en lo que fue la pelea de debut en el boxeo por parte de "The Notorious". El estadounidense se llevó el combate por la vía del nocaut técnico en el décimo episodio.

Pese a que Floyd tiene un tiempo retirado, se le ha visto muy activo en las redes sociales compartiendo videos de su entrenamiento por lo que algunos medios han dicho que el peleador podría salir del retiro para regresar a los encordados.

