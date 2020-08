Mazatlán FC: César Huerta asegura vivir uno de sus sueños en el futbol profesional

Mazatlán.- Sin duda César Huerta, es uno de los futbolistas mexicanos jóvenes más destacados en los últimos meses. A sus escasos 19 años de edad, el canterano de Chivas Rayadas del Guadalajara, en todos los equipos en los que ha participado, ya dio muestras de su calidad y características dentro del terreno de juego.

Huerta platicó en exclusiva para EL DEBATE de la actualidad del equipo y sus metas en Mazatlán en este torneo Guard1anes 2020 y para lo que viene en su carrera.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Cómo te sientes por ser parte de este proyecto?

Me he sentido, cómodo feliz y entusiasmado por este nuevo reto en el nuevo equipo, estoy ilsusionado.

¿Qué sensaciones te deo hbaber anotado el primer gol de Mazatlán en la Liga MX?

Es algo que va marcar mi carrera, porque también fue mi primer gol en Primera División.

Me siento muy feliz y privilegiado por haber sido el primero en anotar un gol en la historia del equipo.

¿Cómo fue la jugada del gol?

Pues uno como delantero, estando en el área, piensa en el gol, piensas en tirar y yo cuando recibí de espaldas, ví que el defensa que me estaba marcando se fue con Cándido Ramírez para el desmarque, y eso me dio tiempo para girar y tirar, que es lo que el delantero normalmente busca y tiene en la mente.

César Huerta celebrando el primero gol de Mazatlán FC en la Liga MX ante Puebla | El Debate

¿Tú crees que el equipo de Mazatlán está para meterse a liguilla o por lo menos pelear el repechaje?

Sí, yo creo que el equipo es muy completo y tiene todo para pelearle a quien sea y ahí vamos a estar más adelante, peleando por el título.

¿Qué te ha manifestado la genete sobre la llegada del equipo?

La gente está igual que nosotros, entusiasmada, ilusionada por este nuevo equipo y feliz, ya esperando a que den luz verde para que la gente pueda volver y emocionarse.

Nosotros también sentimos la sensación extraña de jugar sin gente, sin público y yo creo que es algo esencial en futbol.

¿Sientes que pesa menos la localía al jugar sin público?

No que pese, pero si deja esa sensación extraña de que la gente te esté apoyando y alentando, pero no creo que pese tanto.

¿En qué posición te encuentras más cómodo dentro del terreno de juego?

De la línea para dentro. Donde me metan me siento cómodo, jugando por la línea, en el centro, donde sea yo me siento cómodo.

Huerta es canterano de Chivas, pero se ha formado antes con Monarcas y ahora con Mazatlán FC | El Debate

¿Cómo se siente tú familia por el momento que estás viviendo en tu carrera a tan corta edad?

Es un sueño que tenía desde chiquito y no sólo mío sino también de mi familia. Yo estoy cumpliendo todo lo que me propuse y lo que me ayudaron mis papás para cumplir este sueño que estoy logrando.

¿Cuándo vence tu préstamo?

Aún no sé, ahorita con todo esto de la pandemia, cambiaron algunas cosas, yo aún sigo siendo propiedad de Chivas.

¿Te gustaría afianzarte con Mazatlán, antes de ir a Chivas?

Sí, claro. Ahorita mi mente está aquí en Mazatlán, aquí están mis objetivos a corto plazo y mediano después de cumplirlos pensaremos en otras cosas .

Los entrenamientos son pesados para el equipo porteño por ser el club nuevo | Cortesía Mazatlán FC

¿Te ilusiona estar el próximo año en el pre- Olímpico?

Claro, a quién no le gustaría, representar a su país en unos Juegos Olímpicos.

Es la motivación de muchos jóvenes ahorita en la actualidad, y yo creo que trabajando duro como lo he hecho hasta hoy, se puede dar esa oportunidad.

¿Algún mensaje para la aficón de Mazatlán?

Que no se desesperen y que sigan ilusionados porque este equipo está para grandes cosas.

Te puede interesar

Liga MX: Fraga comprometido con el proyecto de Mazatlán FC

Liga MX: Mazatlán FC anuncia un caso positivo de Covid-19