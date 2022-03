Mazatlán FC: Estadio Kraken con la menor asistencia de la Liga MX...en esta jornada 11

Mazatlán, Sinaloa.- El mal momento de Cañoneros de Mazatlán provoca que su afición se aleje de toda intención de comprar un boleto por ir a ver al primer equipo que estrenó director técnico este fin de semana en el Estadio Kraken, sede que abrió sus puertas para el duelo contra Club León, empero la respuesta fue escasa.

De acuerdo a los números presentados por Hora de futbol el Navío fue el escenario con la entrada más bajo que hubo en esta jornada 11 del presente torneo Grita México Clausura 2022; Querétaro contra San Luis no tuvo un aficionado por sanción de un año a puerta cerrada.

Los morados caminan de mala manera en este campeonato y si no recompone en esta segunda mitad del C2022 ya con la dirección de Gabriel Caballero el equipo Cañonero podría dictaminar otro fracaso que le impediría jugar la liguilla desde su existencia en la Liga MX.

A la fecha Mazatlán FC es el único equipo que no ha alcanzado la fase final del máximo circuito, asunto que podría repetir por un nuevo semestre pues marcha como farolillo rojo, debido a sumar 7 dígitos tras un pobre balance de 2 ganados, 1 empatado y 7 perdidos.

NÚMERO DE AFICIONADOS EN LOS ESTADIOS

La presencia del público de Mazatlán estuvo muy por debajo de lo que se creyó observar tras el estrenó de Caballero como su núevo director técnico. En esta última jornada 9 mi 566 fanáticos se dieron cita al Navío donde la fiera derrotó a la marea morada 1-2.

Por otro lado Ciudad Universitaria registró 10 mil 380 personas en el Pumas vs Necaxa. Hubo 11 mil 367 espectadores en el Estadio Hidalgo para el Pachuca vs Cruz Azul y poco más de 17 mil 333 admiradores para el Tijuana vs FC Juárez en el Estadio Caliente.

El Clásico Tapatío Atlas vs Chivas tuvo 19 mil 17 'fans' en la grada, el Estadio Cuauhtémoc registró 19 713 asistentes en el Puebla vs Santos, mientras que el Estadio Azteca y Estadio Universitario obtuvieron la mayor capacidad de aficionados cojn 34 mil 571 y 41 473 en los juegos América vs Toluca y Tigres vs Monterrey en el Clásico Rrgio 127, respectivamente.

