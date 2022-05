Mazatlán FC: Gabriel Caballero se va orgulloso de lo hecho por su equipo

Mazatlán, Sinaloa.- Mazatlán FC se quedó a nada de hacer la hazaña en Puebla con un empate en los momentos finales, sin embargo la suerte en los penales no estuvo de su lado y se fueron a casa; no obstante, pero para Gabriel Caballero , técnico Cañonero, el esfuerzo realizado por sus muchachos se quedará en la historia.

Dos años laborando para la casa editorial El Debate en Mazatlán, Sinaloa. Con experiencia en cubrir diversos eventos deportivos, entre ellos, futbol profesional de la Liga MX, Cibacopa y Liga Mexicana del Pacífico. Constantemente siguiendo las acciones de Venados de Mazatlán y Mazatlán FC. Doy cobertura de los clubes en sus partidos tanto en casa como de visita, información publicada en edición impresa del periodico y en el sitio web. Aportación al contenido digital de la empresa con información al momento de ambos equipos profesionales. Me gusta estar en actualización constante para el manejo de la información en página web y redes sociales. Trabajo en conducciones en vivo del acontecer deportivo para las cuentas de redes sociales. Me gusta la constante capacitación de parte de la empresa, para buscar generar impacto de la información generada en las redes sociales. El deporte siempre me ha gustado y trabajar en su cobertura y conocer a los protagonistas es algo que me gusta.