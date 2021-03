Mazatlán FC: Kevin Armenta fue convocado a la Selección Nacional Sub 15

Los Mochis.- El mochitense, Kevin Manuel Armenta Cota, fue convocado a la Selección Nacional de Futbol Sub 15. El delantero pertenece a las Fuerzas Básicas del Mazatlán FC, a las que se integró tras su paso por las filiales de los Bravos FC de Juárez.

Mediante un oficio firmado por el Director General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo Torrado, el club sinaloense fue notificado de la convocatoria. El jugador deberá presentarse el lunes 29 de marzo en Aguscalientes, para participar en el Torneo Hexagonal que se jugará del 29 de marzo al 4 de abril, en las instalaciones del club Necaxa.

Contento por el llamado

Entrevistado vía telefónica, quien fuera el referente de la generación 2006 de Ahome, se dijo contento de cumplir una de sus metas. “La verdad muy contento, es algo que yo quería hacer, llegar ahí”.

El zurdo señaló que se siente contento con los Cañoneros, ya que por la cercanía con su ciudad de origen tiene la oportunidad de que su familia lo visite con frecuencia.

“Me he sentido muy agusto, este club me ha ayudado mucho, a veces mi familia ha tenido la oportunidad de venir a verme jugar porque no está tan lejos de mi ciudad, otras veces yo voy para allá”.

El atacante mostró su agradecimiento a los entrenadores que lo formaron en su etapa amateur, como Carlos “Cholle”Ochoa, Francisco Pérez, Manuel Flores y Luis Cota.

“Muy agradecido con el profe “Chole”él me ayudó mucho desde mis inicios junto con el profe “Pancho”y ya después me terminaron de criar el profe Manuel y el profe Cota”.

Por último, Armenta Cota declaró que darpa su máximo esfuerzo para seguir siendo convocado a las selecciones menores.