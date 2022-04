Mazatlán FC: La victoria se le niega a Gabriel Caballero que no suma de 3 en Liga MX desde 2020

Sinaloa.- El dicho de "Entrenador que debuta gana" no ha aplicado para Gabriel Caballero quien en este Clausura 2022 llegó de urgencia a Mazatlán FC para intentar revivir al equipo en la recta final del torneo pero lo único que se ha encontrado son malos resultados que solo complican más la situación del equipo y que lo estarían dejando al borde la eliminación.

Caballero llegó a Mazatlán hace unas semanas, han sido 3 partidos ya los que ha estado en el banquillo teniendo su debut en la Jornada 11 cuando se enfrentó a León en donde cayeron 1-2 como locales, luego en un partido aplazado ante los Pumas de Jornada 9 apenas sacó el empate a 1 en CU, su más reciente descalabro lo tuvo al inicio de la Jornada 12 cuando visitó al Atlético de San Luis por marcador de 1-0 lo que le ha complicado mucho el torneo y que además le ha extendido su mala racha personal.

De acuerdo con los registros de la Liga MX, Gabriel Caballero con sus 3 partidos sin ganar con Mazatlán FC alargó a 4 partidos sin victoria misma que logró en la Jornada 16 de Apertura 2020 cuando aún entrenaba a FC Juárez, la racha del entrenador argentino naturalizado mexicano data desde hace poco más de dos años teniendo encuentra que en ese tiempo no tuvo ningún equipo en Liga MX, aún así ya suma varios partidos sin poder ganar.

Ahora su caso con Mazatlán FC es un poco diferente pues llegó emergente lo que hace que tenga un margen de error considerable para poder lograr su primer triunfo, aunque no le garantiza que al final de la temporada no puedan echarlo si la Directiva no lo considera el perfil de entrenador o quizá le dan más tiempo para adaptarse y comience a armar su propia plantilla para buscar un torneo más a su estilo en la segunda mitad del 2022.

Mazatlán FC no levanta el camino a pesar de tener nuevo DT | Foto: Jam Media

Por ahora con la seguida de derrotas que ha cosechado con Mazatlán FC se ubica en el lugar 17 con 8 puntos se mantiene empatado con FC Juárez con la misma cantidad de partidos ganados (2), empatados (2) y perdidos (8) incluso en la diferencia de goles ambos tienen un -9, solo que los cañoneros se ubican un lugar arriba por haber anotado más goles a favor.

El cierre para Mazatlán FC está complicado con partidos ante Cruz Azul, Atlas, Santos, FC Juárez y Puebla en donde si busca tener una posibilidad de entrar a repechaje como en lugar 12 no deberá perder ningún punto en las siguientes fechas.