Mazatlán FC: Normas que se aplicarán en el Estadio Kraken para el duelo frente al América

Mazatlán, Sinaloa.- Los boletos que estuvieron disponibles para el duelo de la fecha 12 entre Mazatlán FC recibiendo al Club América en este Torneo Guard1anes Clausura 2021 se agotaron en cuestión de minutos, lo cual se vivirá un ambiente adecuado y familiar en el Estadio Kraken.

Asimismo, los Cañoneros en sus redes sociales dieron a conocer las normas que los fanáticos que hagan acto de presencia en el graderío deberán de respetar para evitar todo tipo de aglomeración y posible propagación de contagios por Covid-19.

Como todos los estadios que han vuelto abrir su recinto en este año, la regla básica que toda persona deberá de acatar será el portar, en todo momento, el uso del cubrobocas como tratar de mantener una distancia de 1.5 m entre los ciudadanos a sus alrededores.

Además el puerto no brindará el ingreso a niños menores de 12 años. Los asientos estarán divididos entre la gente, indicando mediante señalizaciones cuáles estarán disponibles para los asistentes y los que deberán de evitar su utilización.

Mazatlán FC enfrentará al América con el objetivo de conocer su primera victoria, ya que en esta segunda confrontación entre ambos, los de la marea morada harán lo requerido para otorgar una alegría a su afición, pues su victoria sorpresiva en "El Volcán" generó la ilusión de que los sinaloenses logren arrebatar el invicto del grupo de Santiago Solari.

NO NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS ��



NO BOLSAS GRANDES ��



USO DEL CUBREBOCAS ��



Ya se lo saben de memoria pero igual aquí se los dejo. #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/Zxi2VXG1Hf — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) March 18, 2021

INDICACIONES PERMITIDAS EN EL ESTADIO KRAKEN

1.- Respetar asientos bloqueados

2.- No saludos de beso ni mano

3.- Sana distancia mínima 1.5 m

4.- Evitar congregaciones

5.- Lavado de manos constante con agua y jabón

6.- Uso de gel desinfectante

7.- No tocarse el rostro

8.- Estonudo cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del codo o pañuelo (Estornudo de etiqueta)

9.- Uso obligatorio de cubrebocas

ACTOS PROHÍBIDOS EN EL ESTADIO KRAKEN

Afición de Mazatlán ingresa al Estadio Kraken

1.- Niños menores de 12 años

2.- Evitar compartir objetos

3.- No mochilas

4.- No bolsas grandes de mujer

5.- No fumar

6.- En caso de presentar algún signo o síntoma de infección respiratoria, el aficionado no debe asistir al feudo

El encuentro dará comienzo en punto de las 21:00 horas (Tiempo de México). Mazatlán es 9no lugar con 14 unidades, mientras que América es sublíder con 25 puntos.