Mazatlán FC: Palencia pide no se desesperen que los goles llegarán

Mazatlán.- Pese a sufrir su primera derrota (1-0) ante Atlas en el Torneo Copa por México, el director técnico de Mazatlán FC, Francisco Palencia, dice estar contento con el desempeño de sus jugadores.

En entrevista virtual para los medios de comunicación posterior al encuentro ante Atlas, Palencia aseguró que no está desesperado de que su escuadra no haya podido anotar en los dos primeros partidos luego del empate 0-0 con Tigres en la fecha uno de la Copa.

¿Cuáles son tus conclusiones tras la primera derrota?

El equipo jugó como lo teníamos planeado, tuvo muy buena posición de la pelota. Tuvimos muchas ocasiones de gol, defensivamente estuvimos acertados, tuvimos ciertos percances personales, pero en general fue un partido que me gustó.

Vamos por buen camino, estamos alimentando estas raíces para fortalecer el árbol de Mazatlán y considero que vamos bien pese al resultado. Los chicos mostraron un futbol como el que me gusta.

¿Qué hacer para no desesperarse al no caer ese primer gol?

No debemos caer en la desesperación, caer en la ansiedad de que no cae el gol. Si te pones a pensar en el futuro y tienes esa desesperación te va a afectar mucho.

Hay que dar el carpetazo y la información que voy a utilizar va a ser para el presente y no pensar que si la bola la voy a meter o no. Simplemente hay que pensar en el siguiente duelo y trabajar duro porque tanto en el juego contra Tigres como Atlas se hicieron bastantes jugadas de gol, muchas jugadas como me gustan.

No me preocupa que no halla caído el gol porque estamos construyendo un equipo que está provocando muchas jugadas a gol. Los goles van a caer, nomás hay que estar concentrado.

¿Qué balance me das de los dos primeros juegos que sostuviste y qué hay de cierto que Sebastián Vegas podría salir de Mazatlán FC?

Con estos dos juegos ya tenemos una idea de quién puede ser el 11 titular. Cada día suceden cosas, ahora se nos lesiona Sensores, entonces uno va ideando, tratando de presentar al mejor plantel, pero sí tengo una idea muy clara de quiénes pueden iniciar. Tenemos un par de semana más como para poder decidir. El equipo va a estar bien y de lo de Sebastián Vegas lo dije en la conferencia anterior que sí contamos con él. Ya con la llegada de Jorge Valdivia estaremos completos.

¿En qué momento podremos ver a Mazatlán FC con toda la idea que planea Francisco Palencia?

Estoy seguro que cuando inicie el torneo, el equipo va a estar listo en cuanto al estilo de juego que nosotros queremos.

Los jugadores están entendiendo muy bien qué es lo que queremos. Tenemos un equipo que sostiene bien la pelota, con buenos toques, dando líneas de pases, atacando las espaldas de los rivales. Vamos bastante bien, el cuadro está muy sólido a la hora de atacar y defender.

¿Adaptaste el tipo de juego contra Atlas tomando en cuenta el primer encuentro contra Tigres?

Los técnicos nos adaptamos a las características de los jugadores y mi estilo de juego es tener la posición de la pelota y atacar el arco rival, siempre yendo al frente. Contra Atlas jugamos el mismo estilo que contra Tigres.

Pablo Guede, el entrenador anterior del equipo dejó unas bases importantes y ya no empezamos de cero. Pablo dejó unos tabiques y nosotros seguimos construyendo con nuestro estilo de juego, de acuerdo con las características de cada jugador. Estoy dándole juego a todos porque quiero que se conozcan bien y así seguir creciendo para que Mazatlán sea un equipo protagonista en cada torneo.

