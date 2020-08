Mazatlán FC: Ricardo Marín es baja 10 semanas tras un accidente automovilístico

Mazatlán, Sinaloa.- El conjunto dirigido por Juan Francisco Palencia no podrá contar con Ricardo Marín por las próximas 10 jornadas lo que indicaría que sería una baja total para la fase regular del Guard1anes 2020. En caso de Mazatlán consiguiera entrar a Liguilla podría volver a ver actividad en esto torneo.

A través de redes sociales Mazatlán FC dio a conocer el parte médico del delantero mexicano en donde confirman que su lesión va para largo y es que el futbolista sufrió un fuerte golpe en la clavícula del hombro izquierdo lo que le imposibilita poder jugar. Marín en este torneo no ha tenido prácticamente participación pues de 5 juegos disputados solo estado ha entrado de cambio para jugar 1 minuto de 450 posibles.

"El pasado miércoles 19 de agosto nuestro jugador, Ricardo Marín, tuvo un percance automovilístico que le generó una lesión en la clavícula del hombro izquierdo, por lo que esta mañana fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El tiempo de recuperación se espera que sea de 10 semanas aproximadamente", se lee.

Ricardo Marín baja del club por 10 semanas | Foto Mazatlán FC

El futbolista viajó a Guadalajara este domingo donde ya fue intervenido y su operación fue un éxito por lo que su proceso de rehabilitación ha comenzado. Por ahora los encargados den la delantera para intentar llenar las cuotas goleadores están César Huerta, Fernando Aristeguieta, Camilo Sanvezzo y Miguel Sensores.

Mazatlán FC viajó este fin de semana a la ciudad de Pachuca, Hidalgo para su partido correspondiente de la Jornada 6 del Guard1anes 2020, duelo que se llevará a cabo este lunes en punto de las 20:00 horas. Dicho partido podrás seguirlo por nuestra página DEBATE.COM, así como la transmisión en vivo de Fox Sports.

Llegada del equipo a Pachuca para su partido de la Jornada 6 | Captura de Twitter

Actualmente el club del puerto no ha tenido el arranque que hubiera deseado pues ocupan la última posición de la tabla, con solo 5 puntos producto de 1 una victoria, dos empates y dos derrotas. Esta noche es la oportunidad para salir del último lugar para llegar a 8 unidades y de hacerlo podría hacer un salto impresionante ya que podría llegar hasta el lugar 8 que ocupa Necaxa con 8 puntos.

En lo que respecta de Juan Francisco Palencia que a pesar de los malos resultados su continuidad no se ha puesto en duda pues la directiva conoce y entiende que el proceso de adaptación del equipo a un nuevo entorno le llevará tiempo. Aunque por la cuestión económica no está resultando ya que si continúan dejando puntos en el camino pronto se meterían en problemas de cociente y aunque no hay descenso su hay una gran multa económica.

