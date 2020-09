Mazatlán FC Sub 17 rescata un punto en el nido de Coapa

Ciudad de México.- Las fuerzas básicas de Mazatlán FC volvieron a la actividad, en el torneo Sub 17 y Sub 20, al enfrentar al América en Copa.



Los menores de 17 años, igualaron sorpresivamente a dos, mientras que la Sub 20, con varias ausencias cayó 2-0.

Los mazatlecos saltaron a las canchas luego de no hacerlo en dos jornadas tras los resultados positivos por Covid-19.

Sub 20

No fue un buen inicio para Mazatlán FC Sub 17, pues apenas a los 8' minutos, América hizo pesar su jerarquía y por conducto de Diego Rodríguez abrió el marcador.



A los 11' Sergio Ríos amplió la ventaja para los americanistas.

La segunda mitad fue distinta para los dirigidos por Alberto Lucio, el tanto del descuento llegó a los 55' minutos gracias a Gabriel López Reza, que marcó su tercer tanto del torneo.



Lo mejor para Mazatlán FC llegaría cuando el reloj marcaba los 81' minutos del tiempo corrido, pues con anotación del artillero Ronaldo Alejandre lograron dejar el 2-2 en el luminoso, esto para poner cifras definitivas sobre la recta final del partido.



La próxima fecha América visita al Puebla, el martes 8 de septiembre a las 11:45 horas.



Por su parte Mazatlán FC, le hará los honores en casa a Tijuana a las 17:00 horas, en el Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez.



Con el triunfo, América llegó al noveno sitio en la tabla general, con once puntos.



Mazatlán FC, es aún penúltimo en la clasificación con solo cuatro puntos, aunque aún les resta un juego pendiente.

Sub 20

En la categoría Sub 20, Mazatlán FC se enfrentaba a uno de los líderes del torneo, y no tuvo suerte, pues América conservó su invicto al vencer 2-0.



Fue a los 21' minutos cuando los locales se adelantaron en el marcador, gracias a Luis Gutiérrez.



Para la segunda mitad, los cañoneros buscaron el empate, adelantando líneas al ataque, y al 64' tuvieron una clara opción para igualar los cartones, pero la defensa rival despejó en el área chica tras una serie de rebotes y después el portero se tendió para evitar el tanto.



Ya en el minuto 90' Miguel Leyva sentenció todo en favor de los azulcremas, aprovechando las desesperación de Mazatlán FC por lograr el empate.



Con el triunfo, América es segundo de la tabla con 14 unidades, a dos del líder Guadalajara.



Por su parte Mazatlán FC se quedó con cinco puntos, tras su primer revés del torneo y está en el sitio 13, con dos partidos pendientes.



El próximo miércoles, Mazatlán FC recibe a Xolos de Tijuana en punto de las 09:00 horas en el Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez.



América jugará el martes ante Puebla a las 08:00 horas, en el Complejo Deportivo Los Olivos de Puebla.