Mazatlán FC presenta a Gael Sandoval como su nuevo refuerzo para el Clausura 2021

Mazatlán, Sinaloa.- Mazatlán FC tiene un cuarto refuerzo anunciado de manera oficial se trata del habilidoso volante por izquierda Walter Gael Sandoval quien se suma a las filas del equipo, sinaloense de cara al Guard1anes 2021.

El volante por izquierda tiene 25 años de edad y viene de completar un gran torneo con el Santos Laguna en el Guard1anes 2020 donde disputó 14 encuentros y marcó tres goles, además alcanzó un buen nivel.

El jugador nacido en Guadalajara, Jalisco, ha vestido la camisa de Santos Laguna equipo con el que debutó en Liga MX, después jugó para Bravos de Juárez, en Liga de Ascenso y Liga MX, Chivas y una segunda etapa con Santos Laguna.

Gael es aún uno de los futbolistas con más proyección en el futbol de nuestro país. Con la llegada de Sandoval, se prevé que quede cubierta la baja del chileno Martín Rodríguez, quien regresará con Pumas luego de no llegar a un acuerdo con Mazatlán. Rodríguez se va del Navío, luego de ser uno de los jugadores más destacados del Navío Morado, tras lograr siete asistencias en el pasado Guard1anes 2020.

Rodríguez no llegó a un acuerdo con la directiva, quien decidió no pujar por su contratación y encontró en Gael Sandoval una buena opción para competir por un puesto en el once de Tomás Boy Espinoza.

Se espera que en las próximas horas los Cañoneros anuncien las contrataciones de Ulises Cardona y Néstor Vidrio, quienes ya se encuentran trabajando con el equipo de cara al siguiente torneo. En total el Navío Morado tuvo siete bajas para el Guard1anes 2021, se trata de: Aldo Rocha, Martín Rodríguez, César Huerta. Miguel Frada, Miguel Sansores, Gonzalo Jara y Jorge Valdivia.

Mazatlán FC sigue preparando lo que será su nueva aventura en el Guard1anes 2021. El equipo del puerto suma ya tres semanas de pretemporada y el próximo martes tendrá su segundo partido amistoso cuando se mida a Dorados de Sinaloa en el estadio Kraken. De momento, los morados acumulan cinco altas oficiales y en las próximas horas podría llegar el sexto.

Los Morados siguen trabajando en el puerto y prepara su segundo duelo de pretemporada, el cual será el siguiente martes cuando se vea las caras con Dorados de Sinaloa en el Kraken. El equipo disputó su primer juego amistoso contra Xolos de Tijuana a quienes vencieron por 4-2, con tres goles de Fernando Aristeguieta. Para el juego ante Xolos, el nuevo refuerzo Lorenzo Reyes podría ver minutos.