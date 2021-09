Mazatlán FC quiere levantarse ante Pumas

Mazatlán.- Con los bríos renovados, Mazatlán FC quiere dejar de lado las pobres actuaciones recientes y este sábado recibe a Pumas en punto de las 20:00 horas en el estadio Kraken.

El duelo será válido, por la jornada nueve del torneo Apertura 2021, de la Liga MX.

Mal momento



Ambas escuadras, no han tenido una buena primera parte en el inicio del torneo, ahora buscan una seguidilla de buenos resultados que los coloque en la zona de clasificación.

Luego de perder por 2-0 la jornada pasada ante el América, Mazatlán FC llegó a seis partidos sin ganar, quedó con nueve unidades, producto de dos triunfos, tres empates y tres derrotas, además liga ya seis encuentros sin encontrar el triunfo.

Esta situación privó al Navío de quedarse en los puestos principales del torneo después de un buen arranque, donde no perdió en las primeras tres jornadas.

En el juego anterior ante el América, Mazatlán FC tuvo su peor desempeño a la ofensiva del semestre, no solo porque fue uno de los tres juegos del torneo en donde no anotaron goles, lo peor fue que los morados no patearon al marco en todo el partido, además ni siquiera lo hicieron a portería, víctimas de un mal funcionamiento colectivo.

Entre lesiones y cambios en el parado táctico, Beñat San José no ha encontrado su once ideal.

El juego pasado, sorpresivamente, Gonzalo Freitas pasó a jugar como defensa central, mientras que Carlos Vargas participó como mediocampista de contención.

En total, los Cañoneros tienen nueve goles, tres de ellos de Camilo Sanvezzo y dos más Giovanni Augusto, por 14 dianas en contra, de las cuales cinco han sido en los últimos dos partidos y ocho en los recientes tres.

Para esta oportunidad, la dupla Sanvezzo-Augusto debe de tener más importancia en el transcurso del encuentro, si el conjunto quiere aspirar a encontrar un buen resultado.

Pumas, no ha tenido un buen arranque de torneo, aunque por la benevolencia del mismo aún aspira a clasificarse a la siguiente fase de la competencia, teniendo en cuenta que avanzan a la siguiente fase los primeros 12.

La fecha pasada igualaron sin goles ante Chivas y a mitad de semana cayeron 2-0 contra León en las semifinales de las Leagues Cup.

Los universitarios, han sufrido la baja de Juan Pablo Vigón y sobre todo la de Johan Vásquez, en defensa.

Juan Ignacio Dinenno regresa al cuadro titular de Pumas para este juego/ Jam Media

Por su parte los refuerzos, han dado pocos frutos hasta el momento.

Pumas no logro ganar en las primeras cinco jornadas, el primer triunfo del torneo les llegó hasta la jornada seis al derrotar 2-0 en casa a Puebla.

Posibles alineaciones

Mazatlán FC

Nicolás Vikonis

Bryan Colula

Néstor Vidrio

Nico Díaz

Carlos Vargas

Salvador Rodríuez

Roberto Meraz

Gonzalo Freitas

Emilio Sánchez

Giovanni Augusto

Camilo Sanvezzo

DT. Beñat San José

Pumas

Alfredo Talavera

Alan Mozo

Nicolás Freire

Arturo Ortíz

Jerónimo Rodríguez

Erick Lira

Higor Meritao

Leonel López

Sebastián Saucedo

Fabio Álvarez

Juan Ignacio Dinenno

DT. Andrés Lillini