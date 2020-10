Mazatlán FC::: se mete a la cueva del León

Mazatlán, Sinaloa.- Llegó la hora donde no hay margen de error para Mazatlán FC dentro del Guard1anes 2020.

El equipo dirigido por Juan Francisco Palencia se mete al estadio León para enfrentarse a la Fiera, urgido de sumar por lo menos un punto y aspirar a ganar los partidos en casa, para buscar llegar al cierre con opciones de liguilla.



Se les complica

Sin duda, el jugar como visitante no ha sido la experiencia más satisfactoria para el Navío Morado, pues en seis juegos fuera de casa este Guard1anes 2020, solo ha podido sumar dos puntos, producto de dos empates y cuatro derrotas.



Mazatlán además llega con varias bajas, por lesión y suspensión, además de la ausencia definitiva del guardameta uruguayo Sebastián Sosa, quien la semana pasada cerró un acuerdo para llegar a Independiente de Avellaneda, en Argentina.

Martín Rodríguez es el jugador con más asistencias por Mazatlán FC/ Jam Media



Sosa venía siendo el arquero titular para Juan Francisco Palencia, en las últimas presentaciones de Mazatlán FC, ahora su lugar será tomado por Miguel Ángel Fraga, arquero experimentado mexicano, que tuvo participación como titular durante los primeros ocho partidos del torneo.



Otras bajas por lesión para este juego son Aldo Rocha, Rodrigo Millar, Jorge Valdivia. Mario Osuna si jugará luego de recibir la hailitación por la comisión disciplinaria.



Complicado rival

Enfrentar a León no será nada fácil pues con 27 puntos son el equipo líder del torneo, además no han perdido en casa en lo que va del certamen, mientras que los bucaneros, no han logrado sumar de a tres puntos jugando fuera de casa en el presente torneo.



El equipo que dirige Ignacio Ambriz, es uno de los que mejor futbol despliegan sobre el terreno de juego en la Liga MX.

Para es encuentro el portero mazatleco Rodolfo Cota estará ausente del marco de la fiera, luego de ser convocado con la selección y tener que viajar a Holanda.

Ángel Mena, delantero ecuatoriano que ha marcado cinco goles en el presente torneo, es el jugador a seguir en ofensiva.



Luis Montes es su futbolista más talentoso en el centro del campo, además de Emmanuel Gigliotti es su referencia de ataque, por si fuera poco, las buenas incorporaciones de Yairo Moreno desde la lateral izquierda y Fernando Navarro en la derecha, hacen a “Los Panzas Verdes” un equipo a temer en todas sus líneas.

Luis Montes es el capitán y uno de los jugadores a seguir por León/ Jam Media



Para Mazatlán sacar puntos sería un buen resultado, pues luego disputará dos juegos en casa y de ganarlos se mete de lleno a la pelea por repechaje.