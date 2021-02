Mazatlán FC ya piensa en sumar ante Bravos

Mazatlán.- Luego de caer por 3-0 en casa contra el Atlético de San Luis, Mazatlán FC quiere dejar atrás ese marcador negativo y enfocarse en salir lo más rápido posible de la racha desfavorable de dos derrotas por goleada para ganar cuando se mida a Bravos de Juárez, este viernes en la frontera, en duelo programado a las 20:00 horas.

Mal momento

El equipo comandado por Tomás Boy, recibió siete goles en apenas par de encuentros, además no sumó puntos y solo marcó un gol, si bien es cierto han logrado sumar siete puntos y aún tienen de cerca la zona de liguilla, el cuadro mazatleco sabe que no debe de dejar ir más unidades para no rezagarse en la búsqueda de un boleto a la fiesta grande.

Para el duelo de la siguiente fecha, ambos equipos llegan de derrotas por goleada y es por ello que saldrtán a la cancha con mucha sed de revancha.



Mazatlán FC sigue buscando su mejor versión en la parte baja, para el duelo ante Atlético de San Luis en casa, jugaron con línea de cuatro y José Ortiz regresó a la titularidad y si bien no tuvo una mala actuación, el equipo volvió a no mostrarse sólido atrás.



Quien podría perder su sitio en el once titular, es Mario Osuna, el mediocampista culiacanense cometió errores puntuales en el partido anterior. Primero perdió el balón en una salida y en esa acción caería el primer gol, después con una mano dentro del área tras un centro por la banda izquierda cayó el penal que San Luis ejecutaría de buena forma el 2-0.



Aún no se sabe quién podría ser el sustituto de Mario Osuna, en caso de que “El Mono” salga del once titular, pero es probable que Tomás Boy se espere hasta el último momento para ver si regresa Rodrigo Millar al once inicial, pues el mediocampista chileno se perdió tres partidos por lesión, luego de salir de cambio en el cotejo ante Santos Laguna por problemas musculares.



Efraín Velarde es otro de los jugadores que podrían regresar al cuadro principal de Mazatlán FC, luego de que Tomás Boy intentó con línea de cinco y después con cuatro defensores en el fondo.



En ataque, ni Luis Alonso Mendoza, ni Walter Gael Sandoval, tuvieron su mejor versión y salieron de cambio en el segundo tiempo dejando su lugar para Daniel “Chimpa” Amador y Michael Rangel, nuevo refuerzo del equipo.



El rival

El rival, Bravos de Juárez, cambió a su entrenador para este Guard1anes 2021, dejando de lado la etapa de Gabriel Caballero y contratando a Luis Fernando Tena para dirigir su proyecto.



Este torneo, Bravos tiene cinco unidades en el mismo número de duelos, además tiene un juego pendiente, el cual programaron en unos meses más pues Tigres su rival en turno, tomó una pausa para jugar el Mundial de Clubes, aunque llegan a este encuentro con la moral golpeada tras caer 4-0 ante Puebla.