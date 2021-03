Mazatlán Femenil: El camino de Tamara Romero, de Policía Federal a Jugadora Profesional

Mazatlán, Sinaloa.- Una historia de superación, que simplemente el no desistir de tus sueños, con el paso de los días los resultados van apareciendo, sin que uno se de cuenta por si mismo. Ixchebel Tamara Romero, actual jugadora de Mazatlán Femenil en la Liga Mx Femenil, supo cual sería su camino correcto desde que era una pequeña y hoy es una verdadera realidad.

A través de un video compartido por la cuenta oficial de las Cañoneras, la futbolista de 30 años, originaria de la Ciudad de México, contó como fue su vivencia desde que tenía 6 años, cuando su amor por el balompié se encontró en sus entrañas, pero debía de participar en un conjunto de varones, debido a que no existian clubes femeniles.

"Comencé a jugar desde que tenía 6 años. Me di cuenta que me encantaba el futbol, mi mamá se percató de mi talento y me apoyó cuando me invitaron a un equipo para niños. Fue a los 9 años cuando jugué en un equipo femenil y en ese momento tuve como ejemplo a Maribel Domínguez", explicó Tamara Romero.