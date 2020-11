Mazatlán evita la barrida en Jalisco

Mazatlán.- Venados de Mazatlán sacó la casta y el triunfo por 9-7 ante Charros de Jalisco, para evitar la barrida en el estadio Panamericano.

Apenas en la primera entrada, Charros de Jalisco tomó la ventaja.



José Manuel Figueroa pegó sencillo, después llegó al plato con doblete de Japhet Amador.

Pero de inmediato Mazatlán respondió y le dio la vuelta al juego, en la segunda baja, Edson García pegó rodado al derecho y mandó a la goma a Anthony Giansanti, después Ricardo Valenzuela anotó el 2-1, tras toque de Italo Motta.

El 3-1 llegó desde los spikes desde los spikes de Edson García, que timbró con un rodado de José Figueroa. Al siguiente turno Ramón “Pulpa” Ríos mandó la bola del otro lado de barda por el jardín izquierdo para el 4-1.Fue en la tercera baja cuando Jalisco respondió, con imparable al jardín izquierdo, José Manuel Rodríguez produjo la carrera de Carlos Figueroa, después con error de Motta, Amadeo Zazueta anotó el 4-3.El ataque no quedó ahí, con imparable Henry Urrutia, los locales igualaron, por su parte Dariel Álvarez produjo dos más, con un inatrapable al central, y Charros logró irse arriba por 6-4.Con triple al derecho en la cuarta alta, Ramón Ríos mandó timbrar a Edson García para colocar el 6-5, con doblete de Isaac Paredes, Ríos empató el juego.Ricardo Valenzuela, rompió el empate en la quinta alta con cuadrangular solitario al jardín izquierdo, después José Figueroa mandó a García al plato con el 8-6.Además Ramón Ríos atizó hit pegado a la raya de tercera, para que Ítalo Motta firmara el 9-6 .Japhet Amador acortó ventaja en la novena con jonrón solitario, dejando un socre final de 9-7.Matt Gage no tuvo la mejor salida, en labor dos entradas y dos tercios, donde aceptó seis carreras, ocho imparables, dos ponches y no dio bases.

Al relevo ingresaron Gabino Ávalos, (que fue el ganador), Marco Rivas, Juan Ramón Noriega, Roberto Espinosa y Jesús Pirela, quien se apuntó el rescate.

Por Charros José Pablo Oyervídes subió a la loma como abridor donde trabajó, tres entradas y dos tercios, tras tolerar seis anotaciones, con ocho hits, dos bases por bolas y un ponche de labor.

Darío Gardea, que se fue derrotado, Raúl de los Reyes, Iván Salas, Felipe Arredondo, Luis Ángel Rodríguez, trabajaron

Mazatlán inicia hoy en punto de las 20:00 horas, su serie en casa contra Cañeros de Los Mochis, Carlos Morales lanzará por los de casa, Rafael Ordaz lo hará por la visita.