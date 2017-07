Mazatlán podria albergar el Panamericano 2017

Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán podría albergar el próximo año el campeonato Panamericano de Beisbol Categoría 11-12, y la sede sería el Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez.

Fernando “Güero” Hernández, presidente de la Asociación Estatal de Beisbol de Sinaloa, dijo que será a finales de septiembre, durante la Asamblea Nacional, cuando se determine si Mazatlán gana la sede, ya que también Jalisco y Nuevo León levantaron la mano.

Los mejores de América

“Al campeonato Panamericano 11-12 años vienen los mejores países de América y los primeros cuatro lugares se cuelan al Mundial para el 2019. Ya levantamos la mano, la sede sería en el Centro Deportivo y Recreativo Benito Juárez porque el Consejo Directivo de esta unidad está empujando fuerte para traer la sede”, explicó Hernández.

El máximo dirigente del beisbol en el estado reveló que Nuevo León y Jalisco también quieren la sede.

“Vamos a competir con Jalisco y Nuevo León, pero lo importante es que la sede ya está dada para México desde el año pasado de parte de la Federación Internacional de Beisbol.”

µ Federación decidirá

Hernández comentó que será la Federación Mexicana de Beisbol la que asignará la sede del Panamericano, que será en verano próximo.

La Asamblea Nacional será a finales de septiembre y será presidida por Enrique Mayorga, presidente de la Federación Mexicana de Beisbol, y Carlos López, vicepresidente.

La AEB, sin recursos

Fernando aclaró que a la Asociación Estatal de Beisbol no le llegan recursos de ningún lado.

Aseguró que son simplemente gestores, nadie recibe sueldo y el trabajo lo hacen bajo su responsabilidad en tiempos libres para asistir a la reuniones.

“Estoy en este bello deporte como lo es el beisbol desde hace 30 años y me ha mandado muchas señales de vida, y aunque no tenga un hijo varón, voy a seguir promoviendo voluntariamente este deporte mientras pueda”, finalizó Hernández.