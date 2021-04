Mazatlán y Atlas tienen juego de vida o muerte

Mazatlán.- La hora cero ha llegado. Mazatlán FC jugará a la jornada 15 con la posición de repechaje en sus manos y la meta de consumar su boleto en las últimas tres fechas del Guard1anes 2021. El día de hoy en punto de las 20:30 horas, rciben a los Rojinegros del Atlas.



Los Tapatíos son consientes que cada segundo que les resta en la temporada regular lo deben de disputar como si fuera el último, pues quieren no terminar en el último lugar del cociente para evitar pagar la multa de 120 millones de pesos, la cual disputan palmo a palomo con San Luis.

Mazatlán sabe que un triunfo el día de hoy los podría poner con pie y medio en el repechaje y además los acercaría a cumplir su principal objetivo: el de evitar terminar en los últimos tres del cociente, para así no tener que pagar multa.



No repetirá once

Una vez más, Tomás Boy tendrá que hacer cambios obligados en su once por las lesiones.



Una de las bajas confirmadas del equipo, es la de Nicolás Díaz, quien se perderá lo que resta del Guard1anes 2021 por un lesión de gravedad, además Efraín Velarde y Lorenzo Reyes están en duda para este partido.



Lorenzo Reyes venía siendo titular en los últimos encuentros, antes de perderse por lesión el compromiso ante Xolos de Tijuana, por lo que es probable que Rodrigo Millar regrese al once titular, esto debido a que Israel Jiménez pasaría a la lateral por derecha.



La ausencia de Nicolás Díaz, quien juega en la central por izquierda obliga a Boy a jugar muy probablemente con José Ortiz en la central.



Una de las buenas noticias para los morados será el regreso de Nicolás Vikonis, quien vuelve al equipo titular luego de que se ausentó el juego ante Tijuana por su expulsión en Puebla.



Otro punto agrdable para los porteños, es que después de varias fechas Camilo Sanvezzo anotó gol, además de que viniendo desde el banco Michael Rangel respondió con el gol del triunfo ante Tijuana, esto le da buenas alternativas a Boy.



Otra de las opciones en mediacancha es Giovanni Augusto que sigue mostrando su calidad, además del joven Ulises Cardona quien ingresó con el pie derecho el juego pasado, pues puso la asistencia para el 3-2 de Rangel.



El rival

El equipo del paradero, viene de caer 3-1 en casa ante León, pero mantiene una racha para resaltar en este torneo, sobre todo después de la fecha tres.

Aldo Rocha, capitán de los rojinegros/ Jam Media



A partir de ahí los dirigidos por Diego Cocca solo han perdido par de juegos y descontaron una desventaja de más de 10 puntos ante San Luis, su rival directo en el cociente.

Posibles onces

Mazatlán FC

N. Vikonis

I. Jiménez

J. Ortiz

N. Vidrio

C. Vargas

R. Meraz

R. Millar

L. Mendoza

Giovanni Augusto

Camilo Sanvezzo

Aristeguieta

DT. T. Boy

Atlas

Camilo Vargas

Diego. Barbosa

Hugo Nervo

Anderson Santamaría

Jesús Angulo

Aldo Rocha

Jeremy Márquez

Victor Ignacio Malcorra

Ían Jairo Torres

Renato Ibarra

Milton Caraglio

DT. Diego Cocca