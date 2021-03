Mazatlán y Huerta se echan de menos

Mazatlán.- A casi cuatro meses de que se anunciara la ausencia de César Huerta, quien abandonó a Mazatlán FC, luego de que venciera su préstamo para regresar con el Guadalajara, ambas partes se echan de menos en cuanto a su accionar.



Huerta no ha tenido regularidad con el Guadalajara, mientras que con Mazatlán FC no sobran los jugadores con las condiciones del “Chino” en el terreno de juego, pues pese a que los resultados no han sido del todo malos, solo dos delanteros han marcado tres goles en el Guard1anes 2021.

Con Guadalajara ha sido un torneo difícil para el canterano del Rebaño, tanto en lo grupal, como en lo individual, pues solo ha podido ser titular en un partido y en total ha participado en seis juegos con su equipo, además solo suma 151 minutos jugados por lo que sus oportunidades han sido realmente muy pocas en su tercera etapa como rojiblanco.



Huerta jugó solamente como titular el encuentro de la jornada dos, donde Toluca empató con Chivas en el estadio Akron, y fue contra Querétaro en la fecha nueve el último partido en donde vio minutos.



De hecho, se habla ya de que podría ver acción más seguido con el Tapatío, filial del Guadalajara en la Liga de Expansión MX, donde elementos como: Cristian Calderón, Fernando Beltrán y Ronaldo Cisneros, que están registrados con el primer equipo del Guadalajara han visto minutos en este Guard1anes 2021, debido a su falta de regularidad con el primer equipo de Chivas.



Sus escasos minutos en este semestre, orillaron a Jaime Lozano ha no contemplarlo para la lista final del Preolímpico para los Juegos de Tokio 2020.



Mazatlán por su parte, no tiene claro los puestos como titular en la posición de volantes por los costados, pues Tomás Boy ha utilizado a: Luis Alonso Mendoza, Giovannni Augusto, Gael Sandoval, Daniel Amador y Cándido Ramírez.



De todos estos, salvo Augusto que parece se ha ganado la titularidad, los demás han ido entrando y saliendo del once en las últimas jornadas y no han logrado ser regulares dentro del esquema de los morados.



De hecho, pese a ser considerado como un delantero centro o media punta, Huerta puede jugar también cargado a los costados y es ahí donde también rindió de buena forma el torneo pasado con Mazatlán FC, tanto bajo el mando de Juan Francisco Palencia, como con Tomás Boy.



Por todo esto, no sería descabellado el pensar que Huerta pueda volver a ser tomado en cuenta como refuerzo de Mazatlán FC el próximo torneo.