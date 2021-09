Mazatlán ya piensa en el partido ante Pumas

Mazatlán.- Luego de salir derrotados el pasado sábado por el América en el estadio Azteca, Mazatlán FC busca darle rápidamente vuelta a la página y salir con la victoria en su próximo encuentro.

Los del Navío reciben a Pumas en casa, el día sábado 18 de septiembre, en punto de las 20:00 horas.

Ambos equipos no han tenido un arranque de torneo del todo favorable por lo que buscarán salir con los tres puntos en este duelo.

Para Beñat San José, la presión se encuentra al máximo debido a que ya suman seis partidos sin lograr el triunfo, la última victoria de los Cañoneros se dio en la fecha dos, cuando vencieron a Pachuca por 2-1 en el Kraken.

Para este duelo, se espera que San José puede realizar algunos cambios en su once, teniendo en cuenta la alineación del partido ante América.

Para muchos, los sinaloenses tuvieron uno de sus peores encuentros en la fecha pasada, no solo por la derrota y el resultado, sino por su accionar en el terreno de juego, donde en los 90 minutos no lograron inquietar la meta de Guillermo Ochoa, guardameta de las Águilas, además América tuvo la oportunidad de perforar el marcador de los morados por lo menos en tres oportunidades más.

Se espera que Beñat San José, ajuste algunos puntos en su estrategia y el equipo vuelta a mostrar mayor intensidad sobre el terreno de juego, algo similar a lo que enseñaron en las primeras tres jornadas, donde no conocieron la derrota.

En este torneo, Mazatlán FC no se ha librado del todo en el aspecto de las lesiones, pues para este juego Ygor Nogueira será baja y se espera que lo sea para todo el torneo. Además Michael Rangel podría aún no ser tomado en cuenta, debido a que aún no se encuentra en plenitud física.

Del otro lado, Pumas buscará ganar por primera vez en el Kraken, durante el Guard1anes 2020, los universitarios tuvieron su primera visita a Mazatlán, en un encuentro de las primeras jornadas del torneo, en donde terminaron empatados sin goles.

Ahora, los Cañoneros buscarán derrotar por primera vez en su historia a los Pumas y volverse a meter de lleno a los puestos de liguilla.

Durante el torneo pasado, Mazatlán FC cayó 3-0 en su juego ante los de la UNAM, el cual se llevó a cabo en la cancha de Ciudad Universitaria.

Del lado de los de Navío Morado, Camilo Sanvezzo buscará romper su sequía goleadora, pues no marca de desde la fecha cinco, aunque con tres dianas es el mejor anotador del equipo en el torneo.