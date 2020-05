Mbappé revela quiénes son sus modelos a seguir

Francia.- Para nadie es secreto que el francés Kylian Mbappé es la mayor promesa del futbol mundial para el futuro, a tal grado que a sus 21 años ya es campeón del Mundo y es buscando por los grandes equipo de Europa, sin embargo, el joven delantero tiene bien claro quiénes son sus modelos a seguir como futbolista.

Mbappé estuvo presente en una entrevista con el 'Daily Mirror', donde nuevamente declaró su gran admiración por su compatriota Zinedide Zidane, además de añadir que quiere seguir los pasos del goleador portugués, Cristiano Ronaldo, una de las figuras del futbol mas importante de los últimos 10 años.

El jugador del PSG no dejó pasar la oportunidad para resaltar las cualidades del club 'parisino', y del mismo modo agregar que se siente ansioso por regresar a las canchas, sin embargo también acepta que deben respetarse la medidas sanitarias para que todo pueda volver a la normalidad.

Sobre las competiciones que vienen en puerta como la Champions League, Mbappé señaló que todos sus compañeros quieren ganar la primera “orejona” para el PSG, por lo que se han preparado dudo, además de comentar acerca de la posibilidad de ganar el balón de oro en el futuro.

Sería bueno ganarlo (balón de oro), pero no es algo que me quite el sueño. No creo que tenga que ganarlo la próxima temporada o la siguiente. No hay límite de tiempo. Siempre pondré al PSG y a la Selección como prioridad. Entonces, si los honores vienen por mis actuaciones, será una ventaja", declaró.