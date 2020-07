'Me cuido para triunfar en los juegos de Tokio': Benjamin González

Sinaloa.- Cuidándose y ejercitándose en casa para llegar lo mejor posible preparado a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, así se encuentra el atleta sinaloense Jorge Benjamín González, quien en exclusiva expresó a EL DEBATE su experiencia vivida en esta cuarentena a causa del COVID-19.

González, ganador del bronce en los juegos de Londres 2012 y oro en Parapanamericanos 2019 de Lima, busca colgarse el oro paralímpico en Tokio, y para ello trata de entrenar al máximo, a pesar de las circunstancias.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

¿Cómo has pasado este tiempo de cuarentena?

Encerrado en casa aquí en Culiacán. Sigo enfocado esperando el regreso y poder entrenar al aire libre junto a mis compañeros. La he pasado cuidándome en casa y protegiendo a la familia. Varios meses la pasé sin salir de casa, conforme ha avanzado la pandemia hemos tomado más precauciones, pero ya he salido un poco a trotar".



¿Cómo le has hecho para entrenar?

La mayor parte del tiempo lo hago en mi casa, he salido muy poco. Aquí en la casa he hecho cambios de ritmo y trotes con banda de una caminadora. He salido dos veces, una vez salí a correr por la Costerita, y en otra ocasión tuve que ir por algo personal a Mazatlán y aproveché para correr un rato por el malecón del puerto".

¿Qué tanto te ha afectado el no poder entrenar como normalmente lo hacías?

Afecta en cuestión de no tener a un lado a mi entrenador. A veces te quiere ganar la pereza, muchas veces no te dan ganas de hacer nada porque no estás exigido, pero mi entrenador siempre está llamándome y diciéndome qué hacer. Sí hacemos lo que nos toca pero no es lo mismo un entrenamiento básico a correr en la pista, no es la misma exigencia".

El hecho de que se cancelaran los juegos de Tokio, ¿Cómo te ha afectado?

Sí afecta demasiado. A muchos deportistas nos va a perjudicar porque nos preparamos para estar en buena forma para este 2020, pero también puede beneficiar a otros compañeros mexicanos para que den la marca".

El Paratleta con una de sus medallas ganada en los grandes eventos. Foto: AFP.

Ya con boleto a Tokio, ¿Cómo te visualizas en esos juegos?

Todos buscamos estar en el podio, todos queremos ser el número 1, y por eso me he cuidado, para llegar en buena forma y que sea mi revancha, ya que en Río 2016 no tuve la mejor de las participaciones. Quiero superar las expectativas de la medalla lograda en Londres 2012, la cual fue de bronce".

¿No te han comentado para cuándo reabren los centros deportivos en Culiacán?

La verdad no, no hemos tenido pláticas pero espero que sean pronto".

¿Qué mensaje le mandas a las personas que ya están desesperadas por salir de casa?

Que sean pacientes, hay que apoyar, hay que poner nuestro granito de arena para salir lo más pronto posible de esto".

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Culiacán: Nada concreto para reabrir espacios deportivos

¿Maradona será DT de la Selección Española?