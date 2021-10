"Me decían Mario, pero siempre he sido Maribel", la historia de Maribel Domínguez

Ciudad de México.- Por el amor y la pasíon al futbol no hay límites, mucho menos para la actual entrenadora de la Selección Mexicana Femenil de la categoría Sub-20, Maribel Domínguez, quien en sus años de juventud tuvo que fingir que era hombre para jugar al futbol.

Su historia ha sorprendido a propios y extraños, pero hace regresar al túnel del tiempo hacia una época donde las mujeres no eran tomadas en consideración si el tema trataba incorporar a nuevos talentos a los diversos equipos de futbol profesional.

Penosamente el género femenino sufría mucha violencia y discriminación a lo largo de los años del siglo pasado, empero en este Nuevo Milenio las cosas encaminan de un modo distinto, pues con la llegada de la Liga MX Femenil y la contribución a un mejor deporte igualitario ha hecho que en nuestro país las dos selecciones nacionales reciban el mismo interés, así como los equipos y otras ligas de reconocimiento.

Maribel Domínguez representó al Tri Femenil

Jam media

La entrenadora Maribel Domínguez fue una de las mujeres que pasó por esos sabores amargos en las que tuvo que ocultar su identidad para que lograra jugar al futbol con otros niños de su propia colonia, quienes la conocieron pero con el nombre de "Mario".

"Durante años me hice pasar por un hombre para poder jugar futbol. Me decían Mario, pero siempre he sido Maribel", recordó Maribel Domínguez. Su frase fue icónica y en el marco del Día Nacional por la Igualdad y No discriminación la Federación Mexicana de Futbol (FMF) recreó la infancia de la exfutbolista en un breve "clip", mismo que la Selección Mexicana Femenil de Futbol volvió a presentar en las últimas horas en sus redes sociales.

"Todo lo que tuve que pasar me hizo fuerte para que ahora ustedes que tienen la gran oportunidad de ponerlo ahí, de estar, de llegar a esa meta, lo puedan lograr y lo van hacer, porque la mujer mexicana está más empoderada y tiene que seguir trabajando y luchando para poner a su país en alto", mencionó "Marigol".

Video de la infancia de "Marigol"

Twitter Selección Nacional de México Femenil

Maribel Domínguez representó a la Selección Mexicana Femenil en la Copa Mundial Femenina de 1999, celebrada en los Estados Unidos, como el Campeonato Mundial de Alemania 2011, así como unos Juegos Olímpicos. Además fue jugadora del FC Barcelona Femenino, debutando con un "Hat-Trick" en el 2005.