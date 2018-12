"Me estoy preparando para tomar cualquier rol"

Durante la pasada semana, Dave Roberts, mánager de los Dodgers de Los Ángeles, aseguró que el culiacanense Julio Urías será parte de la rotación abridora del 2019, pero que lo hará bajo una restricción de innings.

Ante ello, el zurdo confía en que esta decisión será a beneficio de su carrera y acepta cualquier rol que tenga que desempeñar en la organización californiana.

Antes que todo me siento contento por tener de vuelta a Dave Roberts, es un mánager que lleva dos Series Mundiales seguidas, no se han ganado, pero el llegar no es fácil y va por la revancha. Yo me enteré por medio de internet, no he tocado el tema con ellos, pero yo me estoy preparando para todo. Le pido a Dios salud y esperemos llegar al spring training firmes, fuertes y la decisión que tomen la aceptaré de la mejor manera.

¿A qué se referirá con el límite de inning, será para evaluar el aspecto de la salud?

Sí, yo pensaría que es por eso. Este año no trabajé bastante para que ellos dijeran que estoy listo para cierto número de innings en 2019. Pienso que me llevarán poco a poco; si ellos lo eligen que será como abridor, me encantaría. Me gusta abrir, pero si es de relevista, de lo que sea o estando ahí lo buscaré hacer bien. Es lo mejor del beisbol, estar en Grandes Ligas y por algo estamos trabajando fuerte para que Dios nos bendiga con una bonita temporada.

¿Ahorita, cómo se siente Julío Urías físicamente tras su regreso?

Muy bien. Fue un año bastante difícil, en donde pensé si iba a regresar o no, pero el terminar en una Serie Mundial, es algo que me ayudó y fortalecerá mi carrera. Es una experiencia inolvidable que todos quieren vivir y el que me haya tocado a mí me pone bien contento.

¿Qué balance haces de tu actuación?

Me tocaron pocas actuaciones, pero como le dije a mi familia, amigos y agentes, cualquier oportunidad que me dieran la iba a aprovechar al máximo, como siempre lo hago. Gracias a Dios que el equipo me recompensó con la actuación que tuve.

Hay muchos jugadores de Grandes Ligas arribando a la LMP, ¿hay posibilidad de que tú lo hagas también en algún momento?

Sí, quisiera. Por mí no hay problema, yo siempre he querido, es el equipo de casa. Es otro sueño que quiero cumplir, pero lo de la operación y el tema del límite innings en Dodgers pone más complicada la situación, pero yo estaré disponible y seguiré buscando ese permiso. Me veo pichando aquí pronto.