Me gustaría jugar este año en el beisbol invernal: Villavicencio

Guasave.- Kevin Villavicencio es considerado uno de los peloteros con mayor proyección en México en la actualidad, prueba de ello es que acaba de ser firmado por la organización de Grandes Ligas de los Mets de Nueva York.

Pero este pelotero nativo de Santa Rosalía, Baja California Sur, fue reclutado en el 2019 por Algodoneros de Guasave tras ser elegido en el draft de expansión por el exdirectivo, Gabriel Low Monreal, quien aseguró entonces que este muchacho sería el short stop del futuro de los blanquiazules.

El infileder de tan solo 17 años de edad, comenzó a practicar el rey de los deportes desde que tenía tres años, pero su talento fue descubierto tan rápido, que a los 13 años se lo llevaron los Diablos Rojos del México para que fuera parte de sus sucursales en la Liga Mexicana de Beisbol.

¿A qué edad empezó a jugar beisbol?

La verdad es que desde que tengo memoria mis padres me llevaban a los parques de pelota y yo ahí entrenaba y cachaba, así como el hacer otro tipo de ejercicios cuando uno empieza en esto, y desde entonces me empezó a gustar este bonito deporte y así me fui formando, poco a poco.

¿Tenía previsto el ser firmado por un equipo de Grandes Ligas?

La verdad es que yo estaba entrenando y cuando terminé mis prácticas en la academia en Oaxaca, se acercó mi papá con otro grupo de personas y fue cuando me dieron la noticia de que había interés por mí de parte de los Mets, lo cual me alegró bastante.

¿Estaría dispuesto a cambiar de posición si su organización así se lo recomendara?

Me especializo en jugar las paradas cortas, pero también lo puedo hacer en tercera y segunda base, pero claro que sí estaría dispuesto a jugar en cualquier otro lugar que me dijera el equipo, pues quiero entregar todo de mí y que sepan que tengo las capacidad para asumir cualquier responsabilidad que se me dé.

¿Esta firma no merma sus posibilidades de jugar en la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico?

Sí me gustaría jugar este año en invierno, pues es un torneo donde juegan muchos prospectos de Grandes Ligas, que sin duda sirve de mucho ese fogueo, porque esa es una liga bastante fuerte, donde hay grandes extranjeros y peloteros nacionales, pero eso ya dependerá si la gente de Algodoneros está interesada, pero si me dan la oportunidad, la aprovecharé, pero todo dependerá también de lo que decida la gente de Mets.

¿Cuáles son las cualidades que lo caracterizan?

Soy muy veloz y me gusta robar bases, así como también mi brazo es potente, y por supuesto que me estoy preparando cada día para mejorar en todos los aspectos, tanto a la ofensiva como a la defensiva, pues son detalles muy importantes que se tienen que trabajar para trascender.