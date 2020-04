"Me pidió que no lo golpeara": Mike Tyson cuando encontró a Brad Pitt con su esposa

Estados Unidos.- Sigue saliendo anécdotas que en una vida se hubieran podido imaginar, ahora los protagonistas son nada más y nada menos que Mike Tyson y Brad Pitt, cuando el actor fue descubierto en la casa de la pareja del exboxeador.

De acuerdo con la publicación del libro autobiográfico "Undisputed Truth" en donde cuenta como conoció a Brad Pitt y bajo qué circunstancias, Mike Tyson puso a los espectadores al borde del asiento con tan divertida anécdota.

Según lo relatado todo esto ocurrió en 1989 cuando Tyson tenían una relación con Robin Givens quien también era actriz pero de acuerdo con las declaraciones del expúgil, ya no mantenían una relación de pareja pero seguían teniendo encuentros amorosos.

Un día tenía que ir a la oficina de mi abogado pero decidí pasar por la casa de Robin por un 'rapidito'. Qué te puedo decir, yo era joven y la extrañaba", dijo Tyson.

Entonces ya con una nueva idea se dirigió a la casa de su esposa pero cual fue su sorpresa al querer entrar cuando nadie respondía a su llamado y momentos antes de querer retirarse vio llegar a Robin y a Brad Pitt juntos. "Ahí pensé: mier** hoy no tendré ningún rapidito", dijo el exboxeador con una sonrisa en tono de burla.

Confesó que Brad al verlo su tuvo algo de miedo y le pidió de forma airada que no lo golpeara, "Debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto", concluyo.

Tyson asegura que desde ese momento conoció al actor y le pareció una buena persona y agradable, también dijo que no tiene ningún problema con él pero que de haberlo golpeado no estaría con vida"