Me provocó llanto, asco y mucho repudio: Madre de María, víctima de Joao Maleck

Guadalajara.- Joao Maleck sigue estando dentro del ojo del huracán, ahora por unas declaraciones bastante polémicas para TUDN en donde habló de como el accidente donde le quitó la vida a una pareja de recién casados le cambio la vida. Ante esas palabras, Martha, madre de María Fernanda quien murió en el accidente mostró su enojo ante las palabras del futbolista.

A través de un trabajo de publicado por el periodista Ignacio Suárez se dio a conocer las palabras de Martha a quien no le causó nada de agrado las "mentiras" que Joao Maleck dijo en televisión nacional hace algunos días.

"Sí, sí la vi (la entrevista) y le puede decir en ese mismo instante que sentí que me volvieron a apuñalar, porque el ver a (Joao) Maleck, con ese cinismo, esa poca madre que tiene para mentir. No tuvo respeto a la memoria de mi hija y de Alejando, no tiene respeto hacia mi dolor", comentó Martha.

El reportero le cuestionó primeramente como había sido para ella el ver a Joao Maleck en televisión, dando su versión de como pasaron las cosas, a lo que la mujer sin titubeo, expulsó su más profundo rencor hacía el futbolista y más porque asegura que todo lo que dijo es una total mentira.

"Me provocó un llanto tremendo, asco y mucho repudio hacía Maleck, por la sarta de mentiras que dijo. Pero a ti te digo Malcek, que te voy a desmentir cada una de tus mentiras que dijiste en esa entrevista, porque tengo la carpeta de investigación y comprobaré que desde un inicio te han manejado en base de mentiras, corrupción e impunidad", agregó.

Por si fuera poco también reconoció que desde un inicio se le ha querido pagar el daño con una considerable cantidad de dinero, misma que no está dispuesta a tomar pues para ella, la vida de su hija no tiene precio como para aceptar "dinero sucio". Comparte los valores de su familia y asegura que no descansará y no aceptará nada a cambio de la vida de su hija fallecida.

"No me han entregado ni un centavo. Ni lo voy a aceptar. Porque la vida de mi hija no tiene precio. Alejandro, el esposo de mi hija, murió instantáneamente por estallamiento de vísceras, mi hija no quedo prensada, lo hizo minutos después. Y todavía tienes el descaro de decir que fuiste a socorrer a mi hija. ¿Sabes que Joao Maleck, no tienes madre, eres un hijo de p...", finaliza la declaración de Martha.

Joao Maleck salió libre el pasado mes de diciembre luego de que su sentencia alcanzó fianza, una vez pagada pudo salir. Solo unos meses después ahora en enero de 2021 firmó con un equipo de la Liga Premier. Ante eso concedió una entrevista a TUDN donde habló de todo lo que le cambió la vida luego de haber estado en esos problemas.

Algo que condenó a Maleck en su reaparición fue la declaración de que el accidente "le cambió la vida para bien", pues usuarios en redes y la misma familia vieron como una burla sus palabras pues creen que no es necesario matar a alguien para que la vida tome un buen camino.

"Me parece increíble que te den espacio en una televisora para tratar de limpiar tu nombre. Ahora resulta que tú eres la víctima y que te tenemos que poner un altar. Dijiste que la vida te cambió para bien. ¿Cuál es el mensaje para mí, para la sociedad? Acaso es necesario matar a dos personas para que la vida te cambie para bien ¡es una estupidez!" agregó Claudia, hermana de Martha.