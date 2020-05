Me sentí orgulloso por mi debut con Venados: Italo Motta

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de una temporada sobresaliente en la Liga Mexicana del Pacífico con los Venados de Mazatlán, el tercera base mazatleco Italo Motta ya prepara lo que será el 2020 en su carrera, sin duda un año importante para sus aspiraciones como pelotero profesional.

Luego de debutar con el equipo de sus amores en el 2019, Motta buscará la consolidación en la próxima temporada.

Italo Motta, festeja su primer imprable/ Venados de Mazatlán

El pelotero porteño destacó con Venados por su velocidad en los senderos. Entró en varias oportunidades como corredor emergente, además de demostrar su buen guante al jugar la tercera base.

Jesús “Chino” Valdez, gerente deportivo de Venados de Mazatlán, lo ha catalogado en diversas ocasiones como uno de los prospectos más importantes de la organización del puerto. Incluso piensa que puede ser el parador en corto a futuro del equipo si aprovecha las oportunidades.

¿Cómo te sientes con lo realizado está temporada con Venados?

Muy contento y emocionado por esa oportunidad que me dio la directiva y el mánager del equipo, Juan José Pacho. Estoy muy agradecido con ellos.

¿Qué significa para ti ser parte de Venados de Mazatlán?

Estar con de Venados de Mazatlán es un sueño que siempre tuve desde chiquito, y hacerlo el año pasado fue genial. Me sentí muy orgulloso porque es algo por lo cual trabajé bastante para lograrlo.

¿Esperabas debutar esta temporada con el equipo?

La verdad, no me lo esperaba, me llegó de sorpresa.

¿Cómo describes el momento de tu primer hit en la LMP?

Fue inolvidable para mí, se me enchina el cuerpo al recordarlo.

Ahora con Generales, ¿qué tan importante es para ti está oportunidad en LMB?

Viene algo importante para mí y vamos a aprovecharlo al máximo y disfrutarlo.

¿Quiénes fueron parte importante de tus debut como profesional con Venados de Mazatlán, y por qué?

Mi papá fue muy importante. Él me llevó de la mano desde chiquito hasta que llegué al profesionalismo.

¿Ante el paro de actividades por el Covid-19, cómo te estás preparando en casa?

Pues hago pequeñas rutinas para mantenerme bien físicamente. Tuve que conseguir una malla para estar bateando en casa.