Me sentiría feliz si jugara para los Algodoneros: Juan Pablo, pícher de tomateros

Guasave.- Llegar a ganar un campeonato con el equipo de sus amores, sin duda es el sueño de todo pelotero, por lo que Juan Pablo López no desentona y por ende busca en un futuro no muy lejano levantar el cetro con Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico.

Pertenecer a una organización de Grandes Ligas, como lo es Astros de Houston, no es cosa de suerte, sino de un arduo trabajo, preparación, constancia y disciplina, por lo que el serpentinero de 21 años no quitará el dedo del renglón hasta convertirse en uno de los beisbolistas mexicanos más emblemáticos en la MLB.

¿Cómo se siente en esta etapa formativa, camino a Grandes Ligas con los Astros de Houston?

Me siento muy positivo, al inicio, cuando recién llegué a la organización, me sentía de menor nivel, ya que me encontraba alrededor de grandes peloteros, sin embargo, con el tiempo me fui adaptando y así tomé más confianza en cada partido.

¿Cuál es su principal objetivo a corto plazo?

Quiero llegar al primer equipo y así consolidarme como un buen lanzador de Grandes Ligas.

¿Qué otra liga y con qué equipo le gustaría jugar fuera de Estados Unidos?

Me sentiría feliz si jugara con los Algodoneros de Guasave, ganar un título con ellos y así representar a mi país disputando una Serie del Caribe con el equipo donde nací.

¿Cómo calificaría su más reciente campaña con Tomateros de Culiacán?

Fue un año muy bueno, donde gracias a Dios se nos dieron las cosas y logramos salir campeones, la verdad aprendí mucho de todos mis compañeros y del cuerpo técnico.

¿Cómo fue que se adentró en el mundo del beisbol?

Cuando era niño observaba que mi tía Amelia escuchaba el beisbol por radio, lo que a mí me llamó mucho la atención, fue a partir de ahí que descubrí mi gusto por ese deporte.

¿Quién fue el que descubrió sus dotes como lanzador?

Pedro Reyes fue quien me ayudó a proyectar mi talento para que me vieran diversas organizaciones, lo que me facilitó las cosas para firmar con los Astros de Houston.

¿Quién es su actual ídolo en el mundo del beisbol?

Mi ejemplo a seguir es Roberto Osuna, pues lo que ha hecho últimamente en el terreno de juego no es para nada sencillo, además lo admiro aún más por ser oriundo de esta región.

¿Cómo ha llevado la situación de la contingencia del coronavirus?

Todo en orden, hace dos meses que estoy aquí en Guasave, donde me mantengo en entrenamiento constante para no bajar el nivel y así regresar a la lomita cuando lo disponga Dios.

¿Dónde jugará este verano?

Todo es incierto aún, aquí dependerá de lo que diga mi organización, si estaré disponible para jugar en Doble A o en otra categoría en los Estados Unidos.

