“Me siento demasiado apto para competir”: Jorge León

Culiacán.- La edad no es un límite para Jorge León, mejor conocido como el Abogado Pateador, ya que a sus cuarenta años de edad está cerca de debutar en el futbol profesional en la nueva Liga de Balompié mexicano y lo hará con los colores del Atlético Capitalino. Para León, el incursionar en el deporte no es nuevo, ya que anteriormente ha visto acción en las principales ligas profesionales de Futbol Americano del país.

¿Háblale a la gente de El Debate quien es Jorge León?

Desde que era niño me ha encantado el deporte. Mi papá estuvo muy involucrado también, inclusive él fue seleccionado nacional dentro del Futbol americano. Desde niño soñé ser jugador profesional de futbol soccer y después intenté con el balón ovalado. Pude jugar ya en las dos ligas profesionales de México y ahora se me abre la puerta en la LBM con el Atlético Capitalino de la Ciudad de México. Anteriormente estuve en las organizaciones de Atlante y Necaxa, pero decidí incursionar en mi profesión que es abogado y a mis 40 años regreso.

¿Cómo ves este proyecto de esta nueva liga que le abre las puertas a muchos futbolistas que no han tenido cabida dentro de la Liga Mx?

Es bueno que existan otras ligas, que hagan esfuerzos por que hay veces que las oportunidades se reducen y es difícil que alguien debute en el futbol mexicano y esto le ayuda a que no se retiren jugadores. Es muy positivos que existan ligas profesionales. Aplaudo que existan estas iniciativas.

¿Cómo has sentido la competencia?

Estoy contento porque a mis cuarenta años pude lograr que me dieran esta oportunidad. El nivel es muy bueno, hay jugadores de experiencia y esto hace que se genere un dualismo interesante. Me siento demasiado apto para competir. El nivel de la liga es demasiado bueno.

¿A que le atribuye Jorge León el que no desista este sueño?

Creo que es algo que se trae de nacimiento, el gusto por el deporte y la educación que le dan a uno en casa, el esfuerzo diario. Mis papás me fomentaron una disciplina. Creo que este tema del repetir me da la filosofía de no retirarme hasta lograr.

¿Has pensado en poner una escuela para fomentar el deporte?

Si, hay mucha calidad de jóvenes muy buenos. Hay que ayudar que se fomente el deporte. Desgraciadamente vivimos en un país que no se le da prioridad al deporte. No nos podemos quedar sentados, sino que hay que intentarlo y romper las barreras. Comenzaré unos campamentos de futbol. Pueden obtener mayor información en mis redes sociales, donde me pueden buscar como Abogado Pateador.