"Me siento parte del equipo": Juan Manuel Álvarez

Como flamante campeón de Copa y subcampeón de Liga, el mochitense Juan Manuel Álvarez Hernández, se encuentra en la ciudad disfrutando de unas merecidas vacaciones.



¿Cómo te sientes después de un buen 2017?

Lo más importante creo que fue el como se formó el equipo, creo que fue un año muy bueno para toda la institución, todo el ciclo que se cerró en este diciembre creo que fue muy bueno porque logramos un campeonato de dos, lo que toda la institución quería era ganar el doblete, pero por circunstancias del futbol no se dieron, me quedo contento por el gran equipo que hemos formado, por toda la trayectoria que hemos hecho con el profe Mohamed y a seguir trabajando que se viene un nuevo torneo y hay que afrontarlo de la mejor manera porque los campeones a eso se dedican a buscar siempre ganar.



¿Cómo fue reponerte de lesiones para recuperar un lugar en el equipo?

Es parte del futbolista, cosas como esas pasan cuando uno menos se lo espera, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir manteniendo la humildad, gracias a Dios se me presentó la oportunidad y supe aprovecharla, en el momento adecuado se me presentó y saqué la casta como dicen aquí en Sinaloa, estoy contento por eso, porque cada vez que se me ha presentado la oportunidad he demostrado que tengo para poder estar en el equipo y a seguir trabajando, con humildad, con disciplina para tener más oportunidades en un plantel tan grande como es Monterrey.



¿Qué significa el ser parte de un plantel como Monterrey?

Me siento parte del equipo, me siento una pieza más que encaja en todo el plantel, trabajo muy duro, con muchos extranjeros que hay, la verdad es que me he sentido cada vez que soy mejor jugador, que soy mejor profesional, eso hace la competencia diaria y tener compañeros tan buenos, de tan buen estilo y que vienen jugando muchos en Europa y Sudamérica, eso me hace a mi redoblar esfuerzos y mejorar futbolísticamente.



¿Cómo viviste la final Regia?

La pasión es impresionante con la que lo vive la gente en Monterrey, tanto de Tigres como de Monterrey, la verdad que es impresionante como vive el futbol la gente, el ambiente y más cuando era la primera final Regia, es impresionante como la gente convive, como la gente disfruta, como la gente llora, como es feliz viendo futbol en Monterrey, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, por cosas del destino, por cosas del futbol no se dieron los resultados, pero siempre hay revanchas, hay que seguir trabajando, lo que quedó atrás dejarlo y seguir avanzando.



¿Qué tan importante fue ganar la Copa?

En la vida, cuando tu trabajas y haces las cosas bien, algo tiene que salir, merecíamos los dos campeonatos, pero no se dio, ganamos uno y queda algo pendiente todavía, aun ganando la Copa quedó una espinita ahí clavada por la liga, pero como nos dice el profe Mohamed, hay que mirar hacia adelante, lo que pasó ya está, hay que seguir trabajando, próximamente vamos a tener el Campeón de Campeones, empieza Liga, Copa y tenemos que aspirar igual a llegar a las finales que Monterrey siempre tiene que estar ahí.



¿Cuáles son tus metas para el 2018?

Primeramente seguir trabajando con el grupo, seguir manteniéndome en el nivel en el que estoy, me siento en muy buena forma, me siento muy bien futbolísticamente, familiarmente, socialmente, en todos los sentidos me siento muy bien, seguir por este camino que me ha llevado a estar 3 años en Primera División ya y si hablamos de metas, creo que es buscar jugar todos los minutos que pueda, para ganarme la confianza del profe, consolidarme, que aunque tengo 3 ños no he tenido tanta oportunidad, siento que ya soy un hombre consolidado porque hemos pasado tantos compañeros de Fuerzas Básicas que 2 o 3, Edson (Reséndez) que es de aquí de Sinaloa, somo de los pocos que hemos mantenido ese nivel para estar en Primera División y ser campeón en todo, a Monterrey se le exige mucho porque es un club que puede ganar todo.