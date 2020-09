Me siento preparado para esta oportunidad: Alexis Wilson

Culiacán.- Una gran oportunidad se le presenta a Alexis Wilson al encaminarse como el cátcher titular de los Tomateros de Culiacán ante la lesión de Román Alí Solís. Ante ello, el sinaloense no se achica y toma con mucho compromiso este reto, para el cual espera con entusiasmo.

“Me siento listo, preparado para este nuevo rol, creo que hemos venido trabajando fuerte para poder tomar esta responsabilidad y con la ayuda de los compañeros haremos buen trabajo. En la pretemporada trabajamos fuerte para tener buen año y ayudar al equipo en todo lo que sea pueda”, señaló el menor de los hermanos Wilson en conferencia virtual con los medios de comunicación.

Asimismo, Alexis aprovechó para lamentar la situación por como se da la oportunidad, pero sabe que tiene las condiciones para afrontar el desafío.

“Cae la responsabilidad y hay que aprovechar la oportunidad, uno no desea el mal a nadie, es un compañero nuestro y no esperamos que le valla mal. A tomar esto con mucha responsabilidad y cariño la oportunidad que me brinda el club y tratar de hacer lo mejor posible. Estuve un poco de tiempo en Florida, me sirvió de mucho el estar con compañeros de experiencia, tal como Yadier Molina, uno de los mejores cátchers que ha habido en Grandes Ligas y todos los días absorbía todos los consejos y comentarios que hacía. Tuve el honor de platicar con él, la verdad que es una gran persona. Es igual como jugador y persona. Me acerqué con él varias veces, resolvía mis dudas, sobre todo el temple que él maneja, como por ejemplo un juego siete de Serie Mundial. Luego viene el receso y aprovechar la familia, además de prepararnos en casa a conciencia”, el joven receptor también agradeció a sus compañeros por el respaldo que le han brindado.

“Agradecido con todos mis compañeros. Tanto los más jóvenes, como los experimentados te arropan bien, te aconsejan y encaminan, al igual los coaches. Tener a Benjamín como manager es de gran experiencia, le aprendes de todo. Al igual que Noé Muñoz, que siempre está pegado con los catchers. Esto es de gran ayuda. Me siento preparado para afrontar esta responsabilidad. El mochitense de 24 años aprovechó el tiempo para reconocer la calidad de sus compañeros.

“Tenemos un buen cuerpo de receptores, son muchachos con mucho talento. Hans tiene mucha experiencia, tiene varios años y le ha tocado jugar play offs en ambas ligas, creo que tiene mucho talento que aportar y más que nada a mí, siempre platicamos acerca de situaciones del juego, inclusive en casa. Alfredo Hurtado, es un joven que viene empujando y tiene buenas habilidades, puede jugar todas las posiciones y eso es bueno para el equipo. Mientras que Revilla y Hansen López son jóvenes con mucho talento”

Con respecto a Estados Unidos, Alexis no se cierra la puerta y espera pronto amarrar contrato para seguir firme con el sueño de llegar al mejor béisbol del mundo.

“Terminé mi contrato con Cardenales, de hecho, este era mi último año. Estamos esperando que se reabran las negociaciones de contratos para buscar volver a Estados Unidos y obviamente tener bien trazada la meta de jugar en Grandes Ligas. Ahorita no hay ningún tipo de restricción, estoy firme con Tomateros. Ha habido acercamientos con Cardenales, pero nada en concreto. Para finalizar, Wilson exhortó a la Nación Guinda para que sigan a los guindas en el camino en la búsqueda del bicampeonato.

“Invito a que estén atentos a Tomateros, nos ponemos listos para esta temporada, un abrazo para los aficionados que siempre nos arropan, el aprecio es único y por eso son la mejor afición de México. Nosotros trabajamos al cien por ciento para hacerles saber que estamos con ellos y defender el título” dijo.