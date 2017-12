Luego de un torneo redondo con Alebrijes de Oaxaca en el Ascenso Mx, el delantero mochitense Luis Guillermo Madrigal disfruta de una breves y merecidas vacaciones. El espigado atacante logró el medio boleto para la Primera División y conquistó el título de goleo individual.La verdad que estoy muy contento, ya lo había platicado acá que necesitaba continuidad, que alguien confiara en mi, se dio ese propósito que tenía y los resultados fueron favorables.De ensueño porque muchas veces se queda campeón goleador, pero no se queda campeón con el equipo, hoy me tocó “dobletear” y estoy muy contento por eso y ojalá se vuelva a repetir.Estoy muy contento ahí porque la directiva es joven, está muy comprometida con el equipo, está muy metida, también el cuerpo técnico es joven, son muy accesibles, la verdad que tenemos muy buen ambiente y yo creo que esa fue la base para que se lograran las cosas que se lograron.De hecho nos sirvió como maduración también, porque cada vez que salíamos a un partido lo vivíamos como si fuera el último, porque en cualquier momento podría haber otro sismo, nos sirvió mucho también eso, la gente de Oaxaca se merecía algo de lo que se sienta orgulloso y una felicidad, creo que se la dimos y están muy contentos.Yo veo que Oaxaca está creciendo en ese ámbito del deporte y yo siento que todos los estados se merecen un equipo de Primera División, Oaxaca no es la excepción, yo creo que está creciendo, es nuevo en ese aspecto, es nuevo, tiene 4 años el equipo ahí, en la final se llenó y se logró algo que nunca había pasado ahí.Me gustaría cualquiera de las dos, ir a Primera División porque es a dónde quiere estar uno, pero también me gustaría jugar otro torneo con ellos para afianzar lo que estoy haciendo, que vean que no es casualidad y darles el ascenso que tanto anhela el equipo y la directiva, al final de cuentas ellos son los que deciden, vamos a esperar a ver que pasa.Bien, bien no los podría plantear, porque no se a donde voy a parar, pero si estoy ahí en Alebrijes es volver a conseguir el campeonato de goleo, volver a conseguir el campeonato y el ascenso directo, es lo que yo quisiera, ojalá pueda llamar la atención a clubes de Primera y regresar.Es más ríspido, más intenso en Ascenso que en Primera División, por eso a veces en la Copa terminan ganando equipos del Ascenso a los de Primera porque le meten una intensidad que no están acostumbrados en Primera División, ya está muy parejo las dos ligas, no debe menospreciarse a la Liga de Ascenso cuando tiene muy buena calidad.