"Me veo con mi medalla": Briseida Acosta previo a sus primeros Juegos Olímpicos Tokio 2021

Culiacán.- Este miércoles se realizó una conferencia de prensa en conocido hotel de la ciudad de Culiacán, en donde Briseida Acosta, taekwondoin sinaloense quien acudirá a Tokio 2021, comentó que está lista para sus primeros Juegos Olímpicos.

"Estoy muy agradecida con mis amigos de la prensa y las autoridades que siempre me ha apoyado, y es por eso que me pareció correcto dar una conferencia antes de concentrarnos de nuevo rumbo a Tokio" .

En el evento se contó con la presencia de autoridades del Instituto Sinaloense de la Cultura y del deporte (ISDE), así como los padres de la destacada deportista sinaloense.

Briseida Acosta y dirigrentes hablando de su preparación rumbo a Tokio 2021 | Foto Luis Gerardo Magaña/Debate

Cabe mencionar que Briseida consiguió su pase a los Olímpicos de Tokio 2021 en un combate eliminatorio con María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica y considerada la mejor deportista mexicana en este tipo de justas de la historia.

'María hizo que me esforzará al máximo todos los días porque ella es mi competidora directa, al finalizar el combate no nos dijimos mucho, simplemente le agradecí, porqué como comento ella me hizo sacar mi máximo nivel", dijo Briseida.

"Mi objetivo siempre ha sido ganar mi medalla en juegos Olímpicos. Si me veo con mi medalla y siempre me esforzado y entrenado para ello", aseguró Acosta.

