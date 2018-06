Me voy de Cañeros con la cara en alto

Sensible baja.

A Juan Carlos Gamboa lo agarro “fuera de base” la noticia de su sorpresivo cambio a Yaquis de Ciudad Obregón después de buenas campañas con Cañeros de Los Mochis.

Entrevistado vía telefónica desde la ciudad de México donde cumple con los entrenamientos de los Diablos Rojos del México que se alistan para su participación en el segundo torneo de la Liga Mexicana de Verano, el infilder mochitense se dice sorprendido y algo triste por su traspaso a la organización sonorense. “La verdad yo no me esperaba esto, me cayó de sorpresa el anuncio pero hay que aceptar todo, uno es profesional y tiene que ir a donde lo llamen, ellos (los directivos), saben porque hacen las cosas y como profesionales que somos hay que aceptarlas”, dijo Gamboa que jugó nueve campañas con la organización Cañeros de Los Mochis

¿Cuál es tu sentir al salir de una escuadra que creciste adorando y soñando un día pertenecer a ella?

No hay rencores, hay que reconocer que esto es un negocio y los directivos tienen que hacer los movimientos que ellos crean convenientes para hacer ganar al equipo. Reconozco que es algo triste porque Cañeros es un equipo con el que me identificaba completamente pero no siempre tengo que estar pensando en esto. Me tengo que hacer a la idea que ya no pertenezco aquí y enfocarme a cumplir con hacer bien mi trabajo con mi nuevo equipo, ellos creen en mí y por eso me jalaron y ahora a tratar de responderles al cien por ciento.

¿Cómo calificas lo que hiciste con Cañeros de Los Mochis?

Creo que fue algo bueno porque yo siempre di el cien por ciento en cada partido que jugué con ellos, me voy con la cara en alto porque creo que hice mi trabajo, creo que les cumplí y agradezco a los directivos de Cañeros por haberme dado la oportunidad de debutar en este beisbol y hacer una carrera que creo es buena. Les deseo lo mejor.

¿Qué es lo más difícil de este cambio?

El dejar mi tierra para irme a trabajar a otra parte, aquí tengo mis raices, está mi familia y mis amigos pero hay que darse cuenta de que esto es así. No tienes que encariñarte con algo porque en cualquier momento te vas. Algo difícil será el enfrentar a Cañeros de Los Mochis aquí en el Emilio Ibarra Almada estando en el otro dogout. Pero hay que adaptarse, afortunadamente también tengo amigos en mi nuevo equipo y los que dejo aquí no los voy a perder. Ellos seguirán siendo mis amigos por siempre.

¿Cómo miras a los Yaquis de Ciudad Obregón?.

Creo que es un equipo de mucha calidad, ha sido protagonista en una liga tan fuerte y creo que vamos a tener buenas campañas. Es una escuadra con mucho potencial y vamos a tratar de aportar algo importante para que sea un equipo triunfador. Quiero agradecer también a los aficionados de Los Mochis que siempre me dieron su cariño. Quiero que sepan que los llevo en mi corazón.