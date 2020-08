Melvin Brown recuerda el día que le tumbó un diente a Salvador Cabañas

Ciudad de México.- Uno de los jugadores más recordados en el futbol mexicano es Melvin Brown si bien no fue la gran estrella que la liga hubiera esperado si fue uno de los hombres más constantes durante su carrera como futbolista. El Cruz Azul es el equipo con el que más se le recuerda y a lo largo de los años vivió grandes cosas que ahora ya con tiempo fuera del campo las revela sin problema alguno.

Melvin Brown debutó como jugador profesional en enero del 2001 con la Maquina, desde ese entonces fue uno de los hombres importantes para la escuadra Azul, además de ser uno de los elegidos para disputar la final de la Copa Libertadores ante el Boca Juniors. Durante su paso como futbolista siempre hubo roces en la cancha que en ocasiones llegaron hasta los golpes mientras que en otras ocasiones todo quedó en un regaño por el árbitro.

Ahora que ya tiene un buen tiempo fuera del futbol como jugador, ha decidió contar todas esas anécdotas que ha vivió en el campo, y una de ellas que llamó la atención fue el día que de un codazo le terminó por tumbar un diente al paraguayo Salvador Cabañas. Él en el Cruz Azul y el guaraní en Jaguares.

"Yo me madreé a mucha gente, y uno de ellos fue Salvador Cabañas al que le tumbé un diente de un codazo. Fue en un partido Cruz Azul contra Jaguares en el Clausura 2004. Al final, de premio, Cruz Azul me manda a Jaguares donde estaba Cabañas. Yo llegué a la pretemporada en Cancún y ahí me acerqué a Cabañas. Le dije: 'Chava, fue una calentura, discúlpame', y me respondió: 'Te pasaste cabrón, me tumbaste un diente, te voy a pasar la cuenta del dentista. Pero así me vas a defender ahora'. Le dije: 'Sí, hermano, soy tu escudero'", comentó para Reforma.

Ambos jugadores sus primers clubes en México | Jam Media

Luego de eso ambos jugadores compartieron el campo por unas temporadas más hasta que Cabañas dejó a Jaguares para fichar con América. Por su parte Brown también salió más adelante para ir al Puebla donde le tocó como entrenador a José Luis Sánches Solá "Chelis", con quien también vivió buenos momentos y a quien consideró uno de los mejores entrenadores con los que ha estado.

Lamentablemente su nivel futbolístico fue cada vez más a la baja, más por pocas participaciones, así como también la edad que le fue pesando con los años, tras su paso con el Puebla que fue el último club con el que se le vieron buenas cosas, llegó a Estudianes Tecos, ahí fue visto una vez más en el futbol como el que alguna ocasión brilló con Cruz Azul, pero solo fue por un tiempo al final Tecos desapareció tras su descenso.

Melvin Brown con Irapuato en el fin de su carrera | Jam Media

En el 2012 fichó con el Irapuato donde solo jugó un años hasta que en 2013 anunció su retiro del futbol profesional. Tras su salida como jugador inició su camino en la enseñanza como director técnico en equipos del Ascenso, siendo en Cafetaleros más recordado. Ahora está en el cuerpo técnico de Ricardo Rayas para dirigir a los Chapulineros de Oaxaca en la Liga de Balompié Mexicano.

