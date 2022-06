Memo Ochoa: Por qué le dicen "fransua" o "François Memé"

México.- El futbol mexicano está lleno de muchas situaciones espectaculares y verdaderamente extraordinarias que pocas veces se ven en otros países amantes del futbol, pero lo que si comparte con otros lugares es el amor por bautizar a los jugadores con ciertos apodos, algunos que logran imponer respeto por su origen o lo que representa el futbolista y algunos otros más que son un poco más vistosos pero que cumplen con la tarea de recordar al jugador, y uno de ellos es nada más y nada menos que Guillermo Ochoa quien desde hace algunos años es conocidos como "fransua" o un poco más elaborado como "François Memé".

El arquero del Club América y la Selección Mexicana ya tenía un apodo que se mantiene y que para él le funcionaba como para el resto de los aficionados y es que era sencillo y muy tradicional pues gracias a sus nombres le acomodó el "Paco Memo Ochoa" o "Memo Ochoa" pero todo cambió en el 2014 cuando se jugó el Mundial de Brasil en donde le llegaría su nuevo apodo y que a la fecha mantiene ya que no ha dicho si le molesta o le incomoda.

La razón del "Fransua" es sencilla, todo nació de la cabeza del narrador de TV Azteca, Christian Martinoli quien aprovechó quien no estaba muy convencido de que Ochoa fuera el titular de la Selección Mexicana pues meses antes en la Eliminatoria tanto él como otros jugadores no estaban dando el mejor resultado, desde ahí le comenzó a llamar "francés" pues jugaba en la Ligue One con el Ajaccio.

Pero todo explotó y cambió en el juego de México vs Camerún pero se hizo más visible en las atajadas que le hizo a Brasil en el segundo partido, Ochoa se lanzó y atajó el balón evitando perder el partido, Martinoli al dominar un poco del francés debido a que se casó con una francesa pudo alabar al arquero mexicano con algunas frases en francés en donde menciona el característico "François Memé" que si se traduce tal cual al español hace referencia al nombre de Francisco y Memo.

Te recomendamos leer

Desde ese momento el apodo se fue quedando para el arquero mexicano, que a pesar de que jugó en España y Bélgica se le siguió llamando de esa forma. Ahora con el tiempo el apodo se ha ido pasando cada vez más al español que es muy común verlo escrito tal y como se escucha, "Fransua" aún así no hay queja del jugador o motivo del narrador de dejarle de decir así y menos ahora que se acerca el Mundial de Catar 2022 que será el número 5 del arquero Tricolor pero su tercero como titular.