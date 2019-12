Memo Ochoa pone en la mesa las pésimas condiciones de la cancha del Estadio Azteca

Ciudad de México.- La tarde de este sábado desde la cancha del Estadio Azteca se llevó a cabo el día de medios, en donde jugadores y cuerpo técnico de América y Rayados hablaron ante las cámaras.

Uno de los referentes del Club América, Guillermo Ochoa se lamentó y critico las condiciones del terreno de juego, además de afirmar que puede ser un factor que defina la final ante Rayados.

Esto tiene que mejorar, es una lástima; son cosas que no están en nuestras manos. No es pretexto, pero una final no se puede jugar en una cancha así"