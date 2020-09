¿Merece Cuauhtémoc Blanco ser reconocido con una estatua en el Azteca?

El legendario delantero de las Águilas del América Cuauhtémoc Blanco, fue un jugador que marco epoca en el equipo azulcrema, fue uno de esos jugadores de epoca que le dio grandes satisfacciones a nivel liga y a nivel internacional, participando en diferentes torneos con los de Coapa.

Durante sus primeras dos temporadas como profesional disputó únicamente 16 encuentros, solo uno de ellos de forma completa y sin jugar más de 700 minutos en total (una situación normal para un centrodelantero joven y mexicano en un club que en ese momento contaba con delanteros como Hugo Sánchez, Zaguinho y Gérman Martellotto, entre otros). Dicha situación comenzó a cambiar con la llegada de Leo Beenhakker al banquillo americanista en la temporada 1994-95.

En su palmares, Blanco logró ser campeón con el America en 2005 en la liga, ese mismo año fueron el campeón de campeones, en 2006 emigró a la Liga de Ascenso con los Freseros de Irapuato, año donde se aunto el titulo en la división de plata del futbol mexicano. En Copa MX fue campeón dos veces, la primera fue en 2012 con Dorados de Sinaloa y la segunda en 2015 con los Camoteros del Puebla.

En sus títulos internacionales estan haber sido campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF con el América en 1992, gano la Copa oro dos veces con la selección mexicana, la primera en 1996 y la segunda en 1998.

En 1999, Blanco formo parte del Tri que gano la Copa Confederaciones, su ultimo título con el América fue en 2006 al ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF.

La lista de logros de Blanco es inmensa tanto con el América como en la Selección Mexicana, lo lamentable es que la misma directiva de los emplumados no le dieron una salida decorosa del club que tantas glorias les dio, en su momento se le hizo un partido de despedida, donde el delantero se suponia que iba a disputar un juego de liga con el América, pero desgraciadamente los hombres de pantalon largo truncaron ese adios para el legendario jugador.

La pregunta que salta ahora es, ya después que ese directivo ya no esta en el club, ¿el América se diganará ha honrar a sus futbolistas que le dieron tantas alegrias?, no sería mala idea condecorar a Cuauhtémoc Blanco en vida con una estatua a las afueras del Coloso de Santa Ursula, y aqui no solo sería hacerle el detalle a Blanco, tambien estan otros en la lista los cuáles se merecen ese gesto del club.

En 2018, Blanco disputo un partido de despedida en el estadio Azul con ex jugadores del Cruz Azul. Foto Jam media

Enmarcar su carrera con una estatua sería lo mejor para el ex delantero, fue una figura del club, el cuál siempre se vio identificado con los aficionados, son pocos los clubes que se dan a la tarea de condecorar a sus ex futbolistas, aún no es tarde para engrandecer la carrera de Blanco con una estatua, la tiene más que merecida.