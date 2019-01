"Messi es mejor que Maradona": Sir Alex Ferguson

El debate entre quién es el mejor del futbol mundia ha vuelto a ponerse de moda, y esta vez Six Alex Ferguson dió su opinión al respecto.

"La carrera de Maradona al más alto nivel sólo duró unos años", comenzó Ferguson en 'The Times' para justificar su elección. "Dicho esto, me pondría del lado de Souness, que eligió a Messi por delante de Maradona por esa razón", continuó el ex entrenador del Manchester United.

Precisamente él sufrió en sus carnes la calidad del rosarino, pues el Barcelona arrebató dos Champions League a sus 'red devils' con gloriosas actuaciones de Messi.

El entrenador y el futbolista se han enfrentado en dos ocasiones en la Liga de Campeones, siendo Messi quien ha ganado los dos encuentros. Foto Especial

En la primera, en 2009, el Manchester United sucumbió por 0-2 gracias a los tantos de Eto'o y el propio Messi en Roma. En 2011, dos años después, el resultado fue de 3-1 después de los tantos de Pedro, Villa y Messi, que hicieron inservible el momentáneo empate de Rooney.

La disputa comenzó con Souness recordando haber jugado cinco veces con Maradona y mostrándose, por ello, más partidario de Messi.