Messi temió ver a Neymar en el Real Madrid

Madrid, España.- El capitán del Barcelona, Lionel Messi, admitió este miércoles que en el pasado mercado de fichajes temió ver a Neymar acabar recalando en el Real Madrid si no llegaba al Barcelona porque “tenía muchas ganas de salir” del PSG.

“Sí, sinceramente, pensé en un momento, sobre todo en este mercado, que si no venía acá, se iba al (Real) Madrid”, afirmó Messi en una entrevista con la radio Rac1.

“Porque pensé que él tenía muchas ganas de salir, de un cambio, de irse de París, creí que Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) y el Madrid iban a hacer algo para llevarlo”, añadió el cinco veces Balón de Oro argentino.

Messi cree que Neymar está arrepentido de la decisión que tomó de salir del Barça de forma sorpresiva en agosto de 2017 pagando su cláusula de rescisión de 222 millones de euros.

Lionel Messi y Neymar celebrando una anotación en el Barcelona/AFP

“Creo que al muy poco tiempo se dio cuenta de que se había equivocado, que había tomado una mala decisión”, dijo Messi, que no escondió su deseo de volver a ver al brasileño vestido de azulgrana, admitiendo que le hubiese gustado que volviera en el pasado mercado.

A nivel deportivo es uno de los mejores del mundo, un jugador desequilibrante, distinto y obviamente tenerlo en nuestro equipo hubiera sido tener más opciones para alcanzar los objetivos”, afirmó Messi.

“También entiendo que Ney no sólo se miraba por la parte deportiva sino por todo lo que le rodeaba, el haberse ido de la manera que se fue”, explicó admitiendo que “había mucha parte de los socios que no querían que viniera por lo que había pasado”.

“Era complicado que Ney pudiera volver, pero por lo deportivo, me hubiera gustado”, insistió el capitán azulgrana, quien, no obstante, no pierde la esperanza de que pueda volver.

“No descarto nada, en el fútbol no descarto nada”, aseguró.